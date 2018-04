Hrvatski premijer Andrej Plenković u utorak je istaknuo da je proteklih tjedana dovršen proces usuglašavanja osnovnih elemenata nagodbe u procesu izvanredne uprave u Agrokoru, ocijenivši da je tim kvalitetno vođenim i strukturiranim procesom spriječena gospodarska i financijska kriza.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Godinu dana nakon što je pokrenut postupak, slijedom zakona i odgovarajućega pravnog okvira koji je predložila Vlada RH, Hrvatski sabor usvojio, a bivša uprava u punom sastavu zatražila od Trgovačkog suda aktiviranje ovoga zakona, sada smo, gledajući unazad, uspjeli ostvariti nekoliko temeljnih ciljeva zbog kojeg je i došlo do angažmana", kazao je Plenković na novinskoj konferenciji nakon sastanka s izvanrednom upravom Agrokora i predstavnicima Privremenog vjerovničkog vijeća u Banskim dvorima.



Istaknuo je da je postignut i osnovni cilj - spriječena je gospodarska i financijska kriza, koja bi se nedvojbeno osjetila ne samo u Agrokoru, nego i u cijelom hrvatskom gospodarstvu, brojnim dobavljačima, na radnim mjestima, državnom proračunu, na poteškoćama u distribucijskom lancu, a osobito u kontekstu turističke sezone koja je prošle godine bila najbolja.



Naveo je i da su predsjednici susjednih država jako zadovoljni na način na koji je Hrvatska uspjela osigurati da se ta kriza ne prelije na ekonomije susjednih zemalja.



Istaknuo je i da sve to ukazuje da je Vlada ovome pristupila odgovorno i u dobroj vjeri za hrvatsku ekonomiju, za radna mjesta i za budućnost hrvatskih poduzetnika i kompanija, prenosi Hina.



"Izvući ćemo lekcije iz ove priče. Nastojat ćemo da se ovakav scenariji više ne ponovi, a to je posebno važno za sve nadzorne mehanizme, a osobito je važno za transformativni efekt na načine poslovanja u Hrvatskoj, u skladu sa zakonima, zakonskim rokovima, plaćanjem obveza, međuovisnosti pojedinih kompanija unutar same kompanije i van nje", ustvrdio je.



Rekao je da preostaju još tri mjeseca da zajedno sa svim dionicima, osobito s pravnim stručnjacima svih dionika, dođe do finalizacije pravnog teksta i da se nagodba izglasa od strane stalnog vjerovničkog vijeća.



(FENA)