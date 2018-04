Srbija se bavi politikom mira, i neće da se bavi puškama i oružjem, poručio je danas predsjednik Aleksandar Vučić u odgovoru na prijetnje Hashima Thacija.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ne volim da se bavim puškama i oružjem kao Thaci, nek on to radi. Ali nisu njegove puške razorile Srbiju već neki avioni. A naše je da vodimo politiku mira", rekao je Vučić novinarima u Mostaru.



Thaci je ranije danas rekao da će na navodne prijetnje Srbije odgovoriti "puškama, kao i prije 19 godina".



Predsjednik Vučić je rekao da je na Srbiji da na Thacijevo pominjanje pušaka odgovori mirno i i staloženo, ali ga je podsjetio da nisu njegove puške, nego neki tuđi avioni razarali Srbiju.



Vučić je dodao da treba pažljivije čitati tu izjavu Thacija, gdje on kaže da je prije 19 godina zauvijek skinuta granica dvije zemlje albanskog naroda.



"Treba pitati neke iz međunarodne zajednice šta o tome misle i da li je zbog toga napadnuta Srbija 1999. godine", dodao je predsjednik Vučić.



"Na nama je, kaže, da odgovorimo mirno, staloženo, strpljivo, da kažemo da želimo slobodu kretanja, razmjenu znanja, da želimo veću trgovinsku razmjenu. A, oni neka govore šta im je volja... Ja da se junačim i pokazujem ko je jači stvarno mi ne pada na pamet" rekao je Vučić, prenosi Tanjug.



(24sata.info)