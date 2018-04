U Visovačkom jezeru kod otočića Visovca (na području nacionalnog parka Krka) u nedjelju su sudionici potrage za nestalim maloljetnikom pronašli tijelo, čiji je identitet još nije utvrđen, izvijestila je šibenska policija.

-Jutros oko 10,50 sati na udaljenosti oko 20 metara od otoka Visovca isplivalo je muško tijelo, sve drugo utvrđuje se očevidom i drugim radnjama- stoji u policijskom priopćenju.



Za 16-godišnjakom se traga od 24. ožujka, kad se u blizini Visovca prevrnula brodica u kojoj su bila četvorica maloljetnika. Trojica su uspjeli doplivali do otoka, a on je nestao, prenosi Hina.



Svakodnevna potraga bila je nastavljena i jutros u 9 sati.



- Osim policijskih službenika na terenu su djelatnici NP Krka, HGSS-ovci i djelatnici Lučke kapetanije. Ukupno sudjeluje 10 ljudi sa četiri plovila - kazala je u nedjelju ujutro glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor.



Neslužbeno se doznaje da je tijelo pronašao rendžer NP Krka i to na mjestu gdje se brodica i prevrnula i da se vjerojatno radi o nestalom maloljetniku.



Slijedi utvrđivanje identiteta.



