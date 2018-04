Predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović kaže da nema važnijeg posla za Crnu Goru nego da pokaže zube kriminalu i onima koji obračunima ugrožavaju građane.

Milo Đukanović / 24sata.info

On je na večerašnjoj konvenciji u Baru istaknuo da problemi sa kojima se Crna Gora suočava danas nisu njene specifičnosti, već da se sa istim deformitetima i nus pojavama suočavaju najrazvijenije države svijeta.



- Ne govorim to da bih pribavio alibi za Crnu Goru, naprotiv. Nema važnijeg posla za državu Crnu Goru nego da pokaže zube kriminalu, onima koji u međusobnim obračunima ugrožavaju građane - kaže Đukanović.



Najvažniji cilj jeste ubrzanje ekonomskog i demokratskog razvoja.



- Uz političku stabilnost, potrebno je da učvrstimo osjećaj pravne i institucionalne sigurnosti svakog čovjeka. Mnogo smo uradili na tom planu, jer nema demokratije bez razvijenih institucija, nema EU bez institucija i, najvažnije, nema dugovječnosti crnogorske države bez jakih institucija, historija nas opomije na to. Zato savremena Crna Gora treba moćne i razvijene instiucije - smatra Đukanović.



Ocjenjuje da su izbori 15. aprila lak i istovremeno delikatan zadatak.



- Konstanta svih ovih demokratskih procedura je bila većina koja je podržavala politiku evropskog puta naše države. Šta je logičnije nego da oni ljudi koji su činili tu većinu, koji su stvarali temelje savremene Crne Gore, koji i danas baštine te vrijednosti. Delikatnost tog izbora je u tome da izaberemo predsjednika koji će da čuva, njeguje i unaprijedi crnogorsko društvo - kaže Đukanović, prenose agencije.



Dodaje da Crnu Goru nakon članstva u NATO čeka i drugi cilj - članstvo u EU.



- Odgovornim upravljanjem smo postigli sve važne rezultate koji nam danas omogućavaju da za pet godina ostvarimo ambiciozne ciljeve ka EU - ističe.



Govoreći o svojim protivkandidatima i o političkoj konkurenciji stranke na čijem je čelu, Đukanović kaže da "naspram državno odgovorne politike DPS stoji naša konkurencija, nešto što najtačnije možemo nazvati - karikatura politike".



Prema njegovim riječima, nije prirodno udruživanje ideološki suprotnih stranaka, posebno ako je to udruživanje, kako kaže, zasnovano na mržnji.



- Imamo nekoliko kandidata i iza njih prepoznajemo vječite političke gubitnike Mandića, Medojevića, Kneževića i ostale. Pozivaju na promjene, na promjene pošto - poto, na promjene silom na sramotu, a nisu spremni da kažu kuda nas te promjene vode. Ako te promjene znače samo smijeniti DPS i Mila Đukanovića, evo, neka me pobjede, stojim im na crti. Ali tu će se završiti i njihov san o promjenama. I ja sam za promjene, ali one koje će voditi dobru, za što više mladih i obrazovanih ljudi koji će biti sposobni da odgovore izazovima savremene Crne Gore - zaključuje Đukanović.



(24sata.info)