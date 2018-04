Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić rekao je da je Srbija došla do, kako kaže, autentičnog dokumenta koji je Priština uručila predstavnicima SAD i EU o ZSO.

Marko Đurić / 24sata.info

Kako je rekao, dokument o formiranju ZSO, koji je predstavila Priština, nije ništa do obesmišljavanje prethodne tvrdnje privremenih institucija u Prištini da će formirati ZSO.



Kako dodaje, dokument pod nazivom “Radni mehanizam za asocijaciju srpskih opština“ govori o tome da premijer privremenih institucija u Prištini Ramush Haradinaj bude nadležan za sprovođenje i formiranje Zajednice srpskih opština.



“Tim dokumentom predvidjeli su, ni manje ni više, nego da u timu za sprovođenje, upravljačkom timu, budu četiri predstavnika Srba. Da upravljački tim ima 12 članova, znači da ima albansku većinu. Ovaj plan takođe predviđa osnivanje nakakvog izvršnog odbora koji treba da daje projektne zadatke srpskim predstavnicima u vezi sa formiranjem ZSO, a članovi su Meliza Haradinaj, Selim Selimi, predstavnici Tačija, Veseljija, predstavnici Samoopredeljenja, Demokratskog saveza Kosova...“, rekao je Đurić na konferenciji za novinare.



Kako je rekao, Priština “uvodi odbor za tutorstvo nad Srbima“.



“Podjelili su dokument SAD i EU kao svoj zvanični akt i očekujemo adekvatnu reakciju. Ja hoću da im poručim – takav film nećete gledati. Srbi će raditi na ZSO onako kako je to predviđeno sporazumom“, rekao je on.



Na pitanje kako je Srbija došla do takvog dokumenta iz Prištine, Đurić navodi da “imaju svoje kanale“.



“Ne zaboravite da smo mi od 1912. do 1999. bili tamo država u punom kapacitetu. Ovo je autentičan dokument koji su juče ujutru uručili predstavnicima SAD i u Briselu“, rekao je Đurić, prenosi Tanjug,



Kako je rekao, Priština nema nameru da formira ZSO.



Idem na Kosovo da budem sa našim narodom, ne plašim se



Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju potvrdio je danas da ide u manastir Banjsku gdje će sa Srbima na sjeveru Kosova i Metohije prisustvovati uskršnjoj liturgiji i poručio da kada srpski narod tamo živi, opstaje i ostaje može i on da ode da praznik provede sa njima.



Ðurić je na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanja, rekao da priču sa dozvolama za odlazak na KiM privremene institucije u Prištini koriste za svoje javno mnjenje, ali i naglasio da u svakom slučaju sloboda kretanja ne bi trebala da bude sporna ni za koga niti da se dovodi u pitanje.



Kako je rekao i nasilje prije dvije nedelje je proizvod samovolje Prištine i politike da destabilizuju prilike, da zauzmu, ako je moguće sjever KiM, ali i poručio da je, bez obzira šta oni činili "naša obaveza da budemo sa našim narodom na KiM".



Dodao je da se ne osjeća nebezbjedno.



"Ako naš narod može da živi dole mogu i ja da odem dole za praznik" rekao je Ðurić.



(24sata.info)