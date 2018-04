Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić uručila je rješenje o prijemu u državljanstvo Srbije afganistanskom dječaku Farhadu Nuriju i njegovoj porodici.

Foto: Tanjug

Premijerka Srbije je istakla da to nije gest predsjednika, ni vlade, već svih građana Srbije koji su pokazali "ljudsko lice" u odnosu prema migrantima.



"Svi mi treba da otvorimo vrata, ruke, srce za ljude koji su pogođeni nesrećom i da im omogućimo da ovde nađu dom za sebe", rekla je Brnabić, koja je sa Farhadom razgovarala na srpskom jeziku, jer je on tako želio. Dječak je kazao da mu se dopada život u Srbiji, ali da je najveći problem taj što njegovi roditelji nemaju posla.



Istakao je i da mu se ne sviđa kamp u kojem trenutno boravi i da bi volio da ima dom. On je kazao da ide u školu, da ima tri časa i da mu je najveći problem matematika. Ferhad je najavio da će na ljeto organizovati izložbu, a da će se na njegovim slikama uglavnom naći životinje.



On je privukao pažnju javnosti prošle godine svojim slikarskim talentom kada je, u humanitarnoj akciji za liječenje dječaka iz Srbije, prodavao svoje crteže koje je crtao u kolektivnom izbjegličkom centru u Krnjači. Ferhad je na poklon dobio pribor za crtanje, a njegova dva mlađa brata fudbalsku i košarkašku loptu.



Dodjeljivanju državljanstva dječaku i njegovoj petočlanoj porodici prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, gradski menadžer Goran Vesić i komesar Komesarijata za izbjeglice i migracije Vladimir Cucić.



Cucić je kazao da je dobijanje državljanstva bio prvi korak za porodicu, koja će sada lakše dolaziti do radnih knjižica ali i kojoj će biti omogućeno stambeno zbrinjavanje.



"U narednih godinu dana, plaćat ćemo kuća na pola puta, a obezbjedićemo i školu jeziku", rekao je on.



Prema njegovim riječima, u Srbiji trenutno boravi 4.100 migranata i da njih 20 posto zatražilo azil, što ima omogućava pristup zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim ustanovama.



"Sa ponosom mogu da kažem da oni imaju ista prava, ali i obaveze kao svi građani Srbije", rekao je Cucić.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u avgustu prošle godine ocijenio je da bi Furhad i njegova porodica trebale da dobiju državljanstvo, što je vlada prihvatila i odobrila na sjednici 29. marta ove godine.





(BETA)