Protiv roditelja u Srbiji koji odbijaju cijepiti svoju djecu protiv ospica srbijansko ministarstvo zdravstva pokrenulo je 1.256 prekršajnih postupaka, a dosad ih je osuđeno samo 48, objavili su u četvrtak beogradski mediji.

Protiv roditelja koji ustrajno odbijaju cijepiti djecu MMR cjepivom inspektori ministarstva zdravstva pokrenuli su prekršajne postupke za koje zakon predviđa kazne od oko 250 do 1.250 eura, ali su sudovi izricali kazne ispod zakonskog minimuma, piše beogradska Politika.



Dosad je osuđeno 48 roditelja, a tek njih 15 je novčano kažnjeno sa po 85 do 120 eura, ali se njihova stajališta prema cijepljenju, unatoč kaznama, nisu promijenila.



Predsjednik Prekršajnog suda u Beogradu, Milan Marinković ocijenio je da su izrečene male kazne, jer je "najvjerojatnije riječ o osobama koje dosad nisu bile osuđivane", što im je uzeto kao olakotna okolonst.



Virusom morbila - ospica ili malih boginja, u Srbiji je, prema posljednjim službenim podacima, zaraženo najmanje 4.500 ljudi, a Institut za virusologiju i imunologiju "Torlak" bolest je potvrdio u 2.323 slučaja.



Od oktobra 2017. do 1. aprila od posljedica zaraze virusom morbila u Srbiji je preminulo 12 osoba, od kojih su dvije zdravstveni radnici.





