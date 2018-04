Koncert je već službeno bio najavljen, o čemu su svjedočili i jumbo plakati koji su se uoči Uskrsa nalazili na više mjesta u Rijeci, pa tako i na Jadranskoj magistrali u Kostreni.

Marko Perković Thompson / 24sata.info

Iako već niz godina ne uspijeva prijeći Učku, a tek sporadično prelazi Tuhobić, Marko Perković Thompson koji je u Primorju posljednji put nastupio prije gotovo tri godine u Dražicama, 28. travnja trebao je održati koncert u Sportskoj dvorani Kostrena.



Koncert je već službeno bio najavljen, o čemu su svjedočili i jumbo plakati koji su se uoči Uskrsa nalazili na više mjesta u Rijeci, pa tako i na Jadranskoj magistrali u Kostreni. No, ako je suditi prema dopisu koji je Thompsonovom menadžmentu prošlog tjedna odaslan iz Komunalnog društva Kostrena koje upravlja Sportskom dvoranom i činjenici da su tijekom vikenda plakati nestali, MPT ipak neće nastupiti u Kostreni.



Ništa do daljnjega



U dopisu koji posjedujemo, a koji je iz KD Kostrena poslan Thompsonovom menadžeru, otkazuje se Ugovor o privremenom korištenju dvorane sklopljen 19. ožujka 2018. uz sljedeće obrazloženje:



»Na prijedlog predstavnika branitelja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održani su sastanci s predstavnicima korisnika na kojima je izražena želja za dolazak M. P. Thompsona u sklopu odigravanja memorijalnog malonogometnog turnira za Ivicu Opačka Paju. Navedeni datum nije odgovarao predstavnicima korisnika te im je kao potencijalnim korisnicima SD-a Kostrena poslan prijedlog ugovora s raspoloživim terminima.



Nakon konzultacija predstavnika davatelja, kao i predstavnika branitelja s načelnikom Općine Kostrena donesen je zaključak da u ovom trenutku zbog političke situacije na lokalnoj razini nije prikladno gostovanje predloženog izvođača jer bi se isto moglo protumačiti kao angažman u povodu obilježavanja 25. obljetnice osnutka Općine Kostrena u aranžmanu Općine Kostrena ili KD-a Kostrena. Od strane načelnika Općine Kostrena g. Dražena Vranića usmeno je predloženo da se koncert M. P. Thompsona odgodi do daljnjega, a pošto se radi o najvišem predstavniku izvršne vlasti našeg jedinog vlasnika, donesena je odluka iz naslova«, stoji u obrazloženju KD-a Kostrena čiji je direktor Tomislav Matić inače predsjednik kostrenskog ogranka HDZ-a.



Načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić kaže kako Općina Kostrena, niti on osobno, nisu bili upoznati s namjerom održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona, niti je za organizaciju takvog koncerta prije započinjanja bilo kakvih razgovora s izvođačem dao svoju suglasnost bilo kome za održavanja tog koncerta.



Neobičan događaj



– Predsjednik UDVDR-a Kostrena Franjo Božinović, samoinicijativno je pokrenuo održavanje tog koncerta, poduzimajući pritom i određene radnje. Prilikom organiziranja bilo kakvih manifestacija u Kostreni koje se održavaju u javnim prostorima, prije započinjanja organizacije istih, uobičajeno je da se o tome porazgovara s Općinskom upravom, a što ovdje nije bio slučaj – govori nam Vranić.



– Osim toga, u ovom slučaju ne govorimo o običnom događanju, nego o koncertu na kojem se okuplja velik broj ljudi i na čije bi održavanje trebao dati suglasnost i MUP, s obzirom da postoje slučajevi u kojima nije održan koncert ovog izvođača iz razloga što nije dobivena suglasnost MUP-a koja se kod okupljanja većeg broja ljudi i organizacije koncerata uvijek mora ishoditi. Prošli tjedan, a prije nego što su postavljeni plakati o održavanju koncerta, održao sam sastanak s gospodinom Božinovićem na kojem smo zaključili da se takva manifestacija neće održati, stoga je za mene tada sve u vezi s tim koncertom bilo završeno, pa onda niti mogu zabraniti, niti dozvoliti da se održi nešto o čemu smo zaključili da se neće održavati, odgovor je kostrenskog načelnika na pitanje je li zabranio održavanje koncerta MPT-a. Na pitanje hoće li Općina snositi eventualne troškove otkazivanja koncerta, budući da je jasno da je organizator uložio sredstva u njegovo oglašavanje, Vranić je dodao da Općina Kostrena neće snositi nikakve troškove budući da nije organizator, suorganizator ni pokrovitelj događanja, niti je u bilo kakvom kontaktu s organizatorom koncerta. Vranić je potvrdio da je KD Kostrena koje upravlja sportskom dvoranom, uputilo prošli tjedan, prije nego što su postavljeni plakati, dopis u kojem obavještava organizatore kako neće doći do održavanja koncerta u Kostreni.



– Ne znam zašto su organizatori unatoč toj obavijesti postavili plakate za oglašavanje koncerta koji, koliko sam vidio, nije najavljen na službenim stranicama gospodina Perkovića, niti su ulaznice u prodaji, tako da ne razumijem svrhu plakata – dodaje Vranić.



»Nenapadanje«



Na pitanje smatra li da je Kostrena ambijent za koncert MPT-a i kako se poruke s njegovih koncerata uklapaju u koncept Vranićeve nezavisne liste »Bolja Kostrena«, kostrenski načelnik ističe kako je Kostrena liberalna sredina, no stav »Bolje Kostrene« i njegov osobni stav jest da Kostrena zasigurno nije sredina u kojoj se trebaju održavati javne manifestacije koje će umjesto zabave te obogaćivanja društvenog i kulturnog života mjesta, izazivati određene podjele i političke polarizacije.



– Upravo stoga, održavanje manifestacija koje će izazivati političke polarizacije s bilo koje strane, ne uklapaju se u koncept »Bolje Kostrene« jer naš je cilj, kao što sam već više puta istaknuo, povezivanje ljudi svih opcija i opredjeljenja. Mi smo u politiku ušli sa željom da anuliramo političke polarizacije i podjele, s ciljem ostvarenja interesa svih stanovnika Kostrene, bez obzira na politička ili bilo kakva druga opredjeljenja, pa stoga smatramo da manifestacija na koju će jedni gledati pozitivno, a drugi negativno, nije ono što se uklapa u naš koncept – poručuje Vranić.





(Novi list)