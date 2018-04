Jedan splitski fratar suspendovan je zbog sumnje da je seksualno zlostavljao više maloljetnika, javljaju hrvatski mediji.

Zagrebački portal "Index.hr" nezvanično piše da je suspendovan jedan fratar iz splitskog samostana Sv. Frane i to zbog sumnje da je duži niz godina seksualno zlostavljao veći broj maloljetnika.



Portal dodaje da je gvardijan tog samostana fra Žarko Relota odbio da komentariše slučaj ustvrdivši da za to "nema ovlaštenja" i da je zanimljivo da je on ujedno obavlja i funkciju policijskog kapelana. Relota je navodno slučaj prijavio crkvenim vlastima, ali ne i svojim kolegama u policiji.



"Nadbiskupski Ordinarijat u Splitu primio je obavijest o mogućem kažnjivom djelu jednoga klerika na području Splitsko-makarske nadbiskupije te je na temelju toga, u skladu s propisima kanonskoga prava, dijecezanski biskup izrekao kleriku mjeru obustave (suspensio). Mjesni Ordinarij ima ovlast tu mjeru slobodno primijeniti prije, u vrijeme trajanja i nakon bilo kojeg kanonskog postupka", navodi u saopštenju objavljenom na stranicama Splitsko-makarske nadbiskupije.



Kako se dodaje, u isto vrijeme, Ordinarij je imenovao istražnog sudiju i bilježnika u postupku prethodne istrage koji su dobili zadatak da se raspitaju o činjenicama, okolnostima i odgovornosti.



"Rezultate prethodne istrage Ordinarij će dostaviti nadležnoj Kongregaciji za nauk vjere koja će dati daljnje upute za postupanje, a ukoliko se ustanovi da je prijava vjerodostojna, Ordinarij će slučaj dostaviti i državnim vlastima", dodaje se u saopštenju.



Iz nadbiskupije ne navode ni približno o kakvom se mogućem krivičnom djelu radi, piše portal "Index.hr".



"Svrha ovoga postupka je put ozdravljanja i obnove te radi čuvanja dobrog glasa sviju, u prvom redu žrtve, u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija do konačnog ishoda istrage", navodi se u saopštenju splitske nadbiskupije.





(24sata.info)