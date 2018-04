Premijer Kosova Ramush Haradinaj reagovao je na izjavu predsednika Turske Recep Tayyip Erdogana, navodeći da "mu neće dozvoliti miješanje u unutrašnja pitanja Kosova".

Ramush Haradinaj / 24sata.info

Kako prenosi RTK, Haradinaj je, nakon što ga je turski predsjednik prozvao zbog smjene ministra policije Kosova i osude da "brani one koji su pokušali puč u Turskoj", poručio da "Albanci nemaju običaj da se miješaju u tuđe poslove".



"Nikada se nisam miješao u unutrašnje poslove Turske. Za rješavanje poslova u našoj kući nikoga nismo pitali, to radimo kad mi želimo. Neka to bude svima jasno", rekao je Haradinaj.



Predsjednik Turske kritikovao je u subotu kosovskog premijera zbog toga što je osudio deportaciju s Kosova šest turskih državljana za koje Ankara tvrdi da su pristalice navodnog organizatora neuspjelog državnog udara Fetulaha Gulena (gulenisti).



Erdogan je rekao da je "tužan" zbog toga što je Haradinaj smijenio ministra unutrašnjih poslova Fljamura Sefaja i šefa obavještajne službe Dritona Gašija, zbog deportacije bez njegove dozvole, prenosi Beta.



"Od kada ste počeli da štitite one koji rade na organizovanju državnog udara protiv Turske", upitao je Erdogan i dodao da će Haradinaj "platiti" zbog toga.



