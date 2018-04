Muškarca, koji je u subotu oko 12 sati u samom centru Podgorice najprije ubio nevinu žrtvu 42-godišnjeg Radivoja Jovanovića, a potom i svoju stvarnu metu 31-godišnjeg Miloša Šakovića, zabilježile su mnoge nadzorne kamere.

Foto: Screenshot

Televizija Vijesti došla je do jednog od mnogobrojnih snimaka, na kojem se vidi trenutak gdje Šaković pokušava da umakne ubici bježeći iz pravca restorana "Forum" u kojem je prethodno ispijao kafu sa prijateljima i suprugom, unutrašnjm dvorištem ispod prostorija tržnog centra "Ražnatović".



Upozoravamo da je snimak uznemirujuć.





Obučen u tamnu odjeću, s tamnim kačketom na glavi, na snimku se jasno vidi i da ubica drži uperen pištolj u pravcu mjesta gdje je pobjegao Šaković.



Da nije riječ o amateru već da se s oružjem ubica lako snalazi pokazuje i dio snimka gdje on u trku za Šakovićem uspjeva da repertira pištolj i nastavlja da puca.



Šaković nije uspio da umakne ubici, koji je bio riješen da posao obavi do kraja. Ubio ga je na 30-ak metara dalje.



Nakon zločina, ubica se naoružan, bez ikakve žurbe, zaputio Zlatarskom ulicom a onda i Balšićevom, gdje mu se gubi svaki trag, ali ne, kako se vjeruje, i tragovi koji bi policiju mogli dovesti do njega.



U dvorišnom dijelu nedovršene kuće policija je pronašla određene predmete za koje se vjeruje da pripadaju ubici. Riječ je torbici, kačketu i pištolju i koji su proslijeđeni Forenzičkom centru koji će pokušati da izoluje DNK ubice.



Dva dana nakon zločina, istražitelji su sve sigurniji da je ubistvo Šakovića osveta za ubistvo Dražena Čađenovića, koji je stradao u eksploziji bombe dvije noći ranije u garaži na Rimskom trgu, takođe u Podgorici.



Iako je ubijeni Šaković, brat od strica Podgoričanina Milića Minje Šakovića, koji važi za viskokotiranog člana "škaljarskog" klana, dobro obaviješteni sagovornici tvrde da braća nijesu bila u dobrim odnosima.



Navodno je Miloš održavao kontakte sa Igorom Božovićem koji je, operativno, označen kao jedan od vođa suprostavljenog "kavačkog" klana, što ga je na kraju moguće i koštalo života.



I ne samo njega. Od 2014.godine kada je zbog nestanka kokaina u Valensiji izbio rat između ove dvije kotorske kriminalne grupe, ubijeno je dvadesetak osoba među kojima i četiri nevine žrtve, pišu Vijesti.me.





(24sata.info)