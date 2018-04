Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić pozvao je međunarodnu zajednicu da se izjasni da li želi Srbiju kao partnera ili kao taoca loših odnosa.

Ivica Dačić / 24sata.info

On je istakao da će Beograd sačekati 20. april da se vidi da li će Priština ispuniti svoje obaveze iz Briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština.



Dačić je za Televiziju "Pink" rekao da će Srbija morati da odluči šta dalje, ukoliko Priština ne ispuni svoju dužnost.



On je ocijenio da je nedavno hapšenje i protejirivanje direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića sa Kosova i Metohije sramota za političku scenu u Evropi i za EU.



Prema njegovim riječima, krivica EU je velika zato što je garantovala realizaciju svega dogovorenog u Briselu.



On je naglasio da nema govora o tome da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije i da dozvoli da dobije stolicu u UN.



Dačić je rekao da se oduvijek zalagao da se za kosovsko-metohijsko pitanje "nađe kompromisno rješenje koje će otkloniti uzroke zbog čega postoje konflikti".



"Nama nije interes da zaoštravamo situaciju, već da bude mirna i da se sprovede Briselski sporazum", rekao je Dačić.





(SRNA)