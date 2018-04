Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je danas imala dug sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a da su najviše vremena potrošili na pitanje Kosova i Metohije.

Ana Brnabić / 24sata.info

Istakla je i da nikada nije vidjela Vučića da je toliko razočaran reakcijama stranih partnera na posljednje dogadaje koji se tiču KiM.



Brnabić je gostujući u Dnevniku RTS-a rekla da je situacija u vezi sa Kosmetom veoma teška.



"Mislim da je sve ono što se dešavalo u poslednje vreme nešto što je svojevrsni presedan. Ja sam takode zabrinuta i razočarana nedostatkom reakcije naših partnera", poručila je Brnabić.



Kaže da nije čula nikakvu osudu onoga što se dogodilo u Kosovskoj Mitrovici. Prema njenim riječima, taj ponedeljak je bio težak kao i sjednica Saveta za nacionalnu bezbednost koja se održala tim povodom.



"Nisam čula nikakvu osudu. Očekivala sam oštru osudu“, rekla je u vezi reakcije međunarodnih partnera.



„Najiskrenije do sada koliko znam nikada nisam videla Aleksandra Vučića da je toliko razočaran reakcijama naših stranih partnera. Imali smo težak dan u ponedeljak, kao i tešku sednicu Nacionalnog saveta bezbednosti. Predsednik Vučić je tada razmišljao hladne glave, bez emocija. Da je dopustio da emocije uzmu maha situacija se ne bi dobro završila. Uputio je dovoljno jasnu poruklu to veče u razgovorima sa predstavnicima EU i SAD, zahvaljujući čemu je Marko Ðurić pušten“, objasnila je Brnabić.



Ona je navela da je, kada je prošle godine govorila na skupu u Hongkongu o svetu u 2018. bila veliki optimista da će se naći rješenje, jer je pozivom na unutrašnji dijalog predsjednik Srbije dao jasnu poruku da je Srbija spremna na dijalog i da će uložiti puno u mir i stabilnost.



„Prošle nedelje predstavnici Kancelarije za KiM bili na severu Kosova da razgovaraju o miru i kompromisu, i napadnuti su puškama, dugim cevima, imali smo otmicu Ðurića. Oni su bili tamo da razgovaramo o miru i kompromisu“, podvukla je Brnabić.



Rekla je da postoje saznanja da je Priština imala apsolutnu podršku svojih partnera u tome.



„Naivno je razmišljati da Priština bilo šta uradi bez bez svojih najjačih partnera“, rekla je ona ne želeći da imenuje te partnere.



„Mislim da svi znamo ko su oni i zašto do danas nije implementiran Briselski sporazum. Ja očekujem od EU da napravi pristisak da se Briselski sporatum implementri“, kazala je predsjednica srpske vlade.



Podsjetila je da ovog mjeseca Srbija obilježava pet godina od potpisivanja tog sporazuma i podvukla da neće odustati od pune implementacije.



„Predsednik vodi razgovore sa EU i SAD šta dalje možemo da očekujemo na KiM. Srbija neće odustati od svojih nacionalnih interesa, ali situacija je sve teža. Sve teže je očuvati mir i stabinosti, jedan racionalni pristup kada imate apsolutno nepoštovanje dogovora, kada imate nepoštovanje i dogovora koji su na temu najprostojih stvari“, objasnila je ona.



Podsjetila je da Ðurić kao pregovarač nema potrebu da traži dozvolu za dolazak na KiM, već samo obavještenje, što je tri puta poslao, a onda je napadnut, kidnapovan, i pretučeni su ljudi članovi vlade u Prištini koji su uložili sav svoj intergritet da sačuvaju mir i stabilnost na KiM.



U vezi Samita zapadnog Balkana i EU u Sofiji idućeg mjeseca Brnabić je naglasila da nije moguće da Kosovo nastupa tamo kao država.





(Tanjug)