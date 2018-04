Predsjedavajući kosovske skupštine i lider DPK Kadri Veselji izjavio je, povodom hapšenja Marka Đurića, da niko ne može da dođe na Kosovo i provocira izjavama.

Kadri Veselji / 24sata.info

Dodao je i da neće dozvoliti "bosnizaciju" ili podjelu Kosova.



Veselji je u intervjuu za agenciju Kosova preš rekao da "snažno podržava akciju hapšenja Marka Đurića, jer je bez dozvole ušao na teritoriju Kosova" i visoko je ocijenio policijsku operaciju, rekavši da je to "najprofesionalnija policija, koja je uprkos riziku obavila posao, ne povredivši nikoga", prenosi RTK na srpskom jeziku.



Navodi se da je Veselji iznio tvrdnju da je došlo do "neodgovornog ponašanja srpskih institucija", dodajući da je "nerealna ideja Srba da od Kosova naprave drugu Bosnu, pokušavajući da bez saglasnosti kosovskih institucija uspostave Asocijaciju (Zajednicu srpskih opština - ZSO)".



"Nikad nećemo to dozvoliti, vrlo sam jasan u tom pogledu... Ali neka se razočaraju, istovremeno neka i polude oni koji misle da će moći da grade paralelizam ili da će moći da nametnu odluke Kosovu izvan institucija Kosova. To važi i za Srpsku listu i za opoziciju”, rekao je Veselji.



On je dodao da će "Asocijacija (ZSO) biti formirana, ali po zakonima i ustavu Kosova".



Lider DPK je govorio i o deportaciji turskih državljanja, navodeći da se "tako nešto više nikada neće ponoviti".



"Ovo pitanje mora da se razjasni i svako ko je umiješan moraće da snosi odgovornost", izjavio je Veselji i dodao da, kada bi ministar spoljnih poslova bio iz redova DPK, ministar “bio smijenjen za dva minuta”.



Veselji je rekao da je bio "postiđen načinom privođenja i deportacije turskih državljana za Tursku" i da je "tražio izvinjenje članovima porodice privođenih".







