Miloš Šaković (31) gurnuo je kafanski sto ka muškarcu s kačketom dok mu je ovaj s pištoljem prilazio, što mu je omogućilo da pobjegne, ali nakratko - desetak metara od restorana "Forum", u kojem je sjedio, ubica ga je sustigao i u njega ispalio nekoliko metaka.

Prije nego je pojurio za Šakovićem, hici koje je ispalio iz pištolja pogodili su i usmrtili Podgoričanina Radivoja Jovanovića (42).



On je slučajna žrtva obračuna u centru glavnog grada, nešto poslije 12 sati.



Terasa lokala u kojem su sjedili ubijeni Podgoričani bila je puna. Šaković je bio u društvu supruge i bračnog para s bebom.



Očevici su “Vijestima” ispričali da je njihovom stolu prišao mlađi muškarac obučen u tamno, s kačketom na glavi i držeći torbicu u ruci. Navodno, imao je silikonsku masku na licu.

Ubijeni Šaković, navodno, je primijetio da ovaj ima pištolj u ruci pa je na njega gurnuo kafanski sto, a potom potrčao ka tržnom centru "Ražnatović".



Ubica je zapucao - meci su pogodili Jovanovića, koji je sa ženskom osobom sjedio za stolom pored Šakovićevog društva. Nastao je metež, ljudi su počeli bježati, a nekoliko muškaraca potrčalo je za egzekutorom koji je jurio Šakovića i u trku pucao ka njemu. Stigao ga je kod prodavnice satova "Time" i u njegove grudi ispalio nekoliko hitaca.



Teško ranjeni Šaković ostao je da leži na pločniku, a ubica je krenuo bježati kroz portune TC "Ražnatović". U središnjem dijelu poklizao se i pao. Na beton mu je ispao metak.



Očevici su ispričali da je, nakon pada, skakutao na jednu nogu, da je šepao.



S pištoljem u jednoj i torbicom u drugoj ruci odšetao je ka ulici Miljana Vukova, a potom ulicom Balšića, gdje je naspram pizzerije "Ćošak" skrenuo između zgrada i na parkingu bacio pištolj, kačket i torbicu.



Jedan od očevidaca pucnjave kazao je da se svuda osjećao miris baruta, da je nekoliko prolaznika od straha zaleglo na beton, a da su se centrom grada prolamali vrisci Šakovićeve i žene koja je bila sa Jovanovićem:



- Jedna djevojka je zvala Hitnu pomoć. Naišao je taksista s nekim bijelim automobilom i ubacili su u vozilo muškarca koji je ranjen ležao na pločniku kod "Timea". Ubica je odšetao s pištoljem u ruci, to je sve kratko trajalo - kazao je svjedok.



Teško ranjenog Jovanovića Služba hitne medicinske pomoći prevezla je u Urgentni blok.



Ljekari Kliničkog centra nisu uspjeli da se izbore za njegov niti za život Miloša Šakovića.



Direktor Urgentnog bloka Nermin Abdić kazao je “Vijestima” da su obojica imali prostrelne rane u predjelu grudi.



Anesteziolog Hasib Lukač objasnio je da su obojica primljeni u teškom stanju, usljed povreda zadobivenih vatrenim oružjem.



- Odmah nakon što smo proveli mjere reanimacije i pripreme u intenzivnoj njezi, povedeni su u operativnu salu, međutim, uprkos svim reanimacionim mjerama i postupcima i operativnim zahvatima, kod jednog od njih, nažalost, završeno je smrtnim ishodom - kazao je Lukač, nakon što je oko 13 sati u KC preminuo Jovanović.



Nedugo poslije toga na operacionom stolu izdahnuo je i Šaković.



Dok su ljekari Kliničkog centra pokušavali da se izbore za njihove živote, ispred Kliničkog centra okupilo se više osoba koje policija označava sigurnosno interesantne.



Viša tužiteljica Ljiljana Lakić kazala je “Vijestima” da je policija obavijestila da je u centru Podgorice došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je više osoba povrijeđeno:



- Nakon čega sam, radi vršenja uviđaja i rukovođenja uviđajem, izašla na lice mjesta. U toku su uviđajne radnje na licu mjesta, a Tužilaštvo će i dalje s ovlaštenim policijskim službenicima i vještacima odgovarajuće struke poduzimati određene mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti predmetnog događaja - kazala je Lakić, prenose Vijesti.me.



