Izražena plima u subotu poslijepodne pogodila je dijelove otoke Hvara, a najgore je bilo u Starom Gradu.

Oko 16 sati more se naglo diglo za više od pola metra, a onda se isto tako naglo počelo povlačiti, piše Dalmacija Danas.



Ovakva pojava na otocima se zove šćiga ili seš, ali u modernoj meteorološkoj literaturi ponegdje se naziva i meteorološkim tsunamijem. Pojavu ovako izražene plime možemo povezati s naglim promjenama u tlaku zraka, ali i prostranim poljem niskog tlaka zraka čiji se centar preko sjeverne Italije premještao dalje na istok, prema kopnu. U takvoj sinoptičkoj situaciji, Dalmacija se našla u izraženom jugozapadnom visinskom strujanju, a u samom Jadranu nalazio se i frontalni poremećaj koji je ponegdje donio olujne oblake.



Za vrijeme plime more se izlilo na čitavu starigradsku rivu, prodirući u ugostiteljske objekte i skladišta. More je, uslijed naglog nadiranja, za sobom povlačilo stolove i stolice s rive.



