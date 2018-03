Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je protiv stanja zamrznutog konflikta po pitanju Kosova i Metohije, jer ta, naizgled realnija opcija, Srbiji ostavlja sve manje prostora za zaštitu svog suvereniteta u pokrajini.

Arhiv / 24sata.info

"Rešavanje kosovsko-metohijskog problema od suštinskog je značaja za našu zemlju", rekao je Vučić otvarajući u Beogradu Nacionalni konvent o EU, koji se održava u okviru unutrašnjeg dijaloga.



On je ukazao da je u ovom trenutku mnogo realnija opcija opstanak i ostanak stanja zamrznutog konflikta, dodajući da je protiv nje, jer su analize pokazale da Srbija protekom vremena ne dobija ništa.



"Iako je to većinski stav političke i nepolitičke javnosti Srbije, ja sam protiv takvog rešenja, ne zato što ne volim Srbiju ili ne razumem svetska kretanja u globalnoj politici, već zato što smo analizirali sa nekim nevladinim organizacijama i fondovima, preko Vlade i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, šta je to što možemo da dobijemo i gubimo", rekao je Vučić.



On kaže da je zaključak tih analiza da, imajući u vidu ekonomske potencijale, socijalne, demografske, demokratske i sve druge, protekom vremena Srbija ne dobija ništa.



Predsjednik Srbije je rekao da se u procesu unutrašnjeg dijaloga najveći broj ljudi koji su učestvovali u njemu zalagao upravo za očuvanje statusa kvo i čekanje neke bolje prilike za Srbiju u budućnosti, prenose beogradski mediji.



"Naprotiv, bićemo u težoj situaciji mi, a ne neko drugi", uvjeren je predsjednik Srbije.



Vučić kaže da je za Srbiju važno rješenje, pa čak i poslije jednog teškog trenutka po zemlju u kojem se pokazalo da jedna strana želi nasiljem da rješava probleme i smatra da politika svršenog čina može da dovede do rješenja.



"Osnovni cilj je suštinsko zauzimanje severa Kosova, jer tamo nema faktičkog suvereniteta, a računajući sve druge potencijale, ekonomske i demografske već su izračunali da će u svim opštinama južno od Ibra osim Štrpca biti većinski albansko stanovništvo za par godina", rekao je Vučić.



On je istakao da je opredjeljenje Prištine da po svaku cijenu zauzme sjever Kosova i ostvari suverenitet.



"Namera im je da nas dovedu do svršenog čina na isti način kao što nas je Hrvatska posle `Oluje` dovela do svršenog čina, da se isto dogodi na severu Kosova i Metohije", rekao je Vučić.



(SRNA)