U skladištima viših tužilaštava i viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju trenutno se nalazi oko pet tona i 308 kilograma zaplijenjene droge, od čega pet tona u Podgorici.

Arhiv / 24sata.info

U pitanju su opojna sredstva koja su oduzeta u više policijskih akcija, a koja se do okončanja pravosnažnosti presude drže u ovim skladištima, nakon čega se uništavaju.



Tako se u Višem sudu u Podgorici trenutno nalazi približno pet tona raznih vrsta opojnih droga koje su oduzete tokom krivičnih postupaka koji se vode i koji su se vodili pred sudom, saopćila je portparolka ovog suda Aida Muzurović crnogorski medijima.



Ona je dodala da se nakon podnošenja optužnice oduzeta droga skladišti i čuva u prostorijama suda koje su za to namijenjene.



Muzurović pojasnila da se zaplijenjena droga uništava nakon što se za to steknu uslovi, odnosno nakon što presude postanu pravosnažne.



U podgoričkom Višem sudu određena količina opojne droge posljednji put je uništena 2014. godine.



I u Višem sudu u Bijelom Polju, prema riječima portparola tog suda Radomira Kljajevića, trenutno se skladišti 308,8 kilograma marihuane, pola kilograma heroina, 0,75 grama kokaina, kao i 46,602 grama MDMA.

(SRNA)