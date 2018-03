Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas prištinskim vlastima da mogu da nastave da se sile, a Srbija će, ističe, gledati da čuva mir i štiti stabilnost.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Vučić je, odgovarajući na pitanje povodom izjave kosovskog predsjednika Hašima Tačija da Vojska Srbije može da uđe na Kosovo, ali da se vojnici neće vratiti, te Ramuša Haradinaja da mu je potreban sjever Kosova, rekao da nema šta da kaže novo i da zna za njihove želje i namjere.



“Oni su veliki, moćni i jaki, kao njihovi sponzori, a mi smo mali narod i mogu da nas tuku, mogu sve i za to imaju podršku zapadne javnosti. Zamislite šta bi bilo ako bi neka NVO pozvala nekog zvaničnika Kosova, a mi upali na skup i izubijali ga", kazao je on.



Vučić je istakao da je sve u vezi boravka Marka Đurića bilo legalno po srpskim i njihovim propisima. On je kazao da je glavni cilj prištinskih vlasti zauzimanje sjevera i da razume riječi Haradinaja.



“Izračunali su oni, video sam studije i za Gračanicu, u kojoj Albanci postaju većina. Tako, na primer, u Novom Brdu Albanci već za godinu dana postaju većina. Njihovi ciljevi nisu velika tajna. Njima je veliki cilj zauzimanje sjevera”, podvukao je on.



Istovremeno je kritikovao što se pokazalo da je u Srbiji ima malo saveznika za rješavanje pitanja Kosova.



“Bilo je malo ljudi koji su smeli da kažu istinu i poture svoja leđa, jer su znali da bi se time zamerili albanskim sponzorima. Neki više vole da idu na neki prijem da ih tamo tetoše razmišljaju o sebi i manje o Srbiji. Ja razmišljam o Srbiji i našim građanima”, rekao je on.



Vučić je odbaciio danas i tvrdnje Vuka Jeremića da se u SAD sastajao sa "skupim lobistima" i poručio da nisu problem lične uvrede koje mu upućuju njegovi politički protivnici, već njihov "odvratan odnos" prema Srbiji.



"Ne znam šta da vam kažem, nikog nisam sreo od takvih - nikoga tog tipa, ni skupog ni jeftinog, nikoga nismo unajmili tog tipa", rekao je Vučić i zapitao šta će mu to uopšte kao predsjedniku države.



Kako je rekao, nađe ponekad nekog savjetnika da ga nešto pita da pomogne i to je sve besplatno.



"Jedna laž suštiže drugu", primijetio je tim povodom Vučić i zapitao se da li te priče dolaze iz Skoplja, od "kriminalca iz kabineta" ili nekih drugih...



Kako je rekao, mogu se pitati i ti ljudi za koje se kaže da je navodno razgovarao sa njima u SAD, pa će i oni reći da se radi o čistoj laži.



"Tako su pričali da sam se sreo sa Sorošem, da sam bio na privatnoj večeri sa Tačijem...Izmišljaju svašta", primijetio je Vučić.



"Nisam ni u čemu sličan sa njima. Oni vole samo pare, ja volim Srbiju, oni rade samo za sebe, ja radim za našu zemlju i naše ljude", zaključio je Vučić.







(24sata.info)