Hrvatskom veleposlaniku u Moskvi Tončiju Staničiću saopćena je odluka Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije o uskraćivanju gostoprimstva jednom hrvatskom diplomatu, bivšem službeniku hrvatskog Veleposlanstva u Moskvi, saopćilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova (MVEP).

Vladimir Putin / 24sata.info

Slijedom sjednice Evropskog vijeća održane 23. marta Republika Hrvatska se, kao i većina država članica EU, solidarizirala s Velikom Britanijom povodom slučaja trovanja bivšeg ruskog obavještajca Skripalja i njegove kćeri u Salisburyju te je 26. marta uskratila gostoprimstvo jednom diplomatu ruskog veleposlanstva u Zagrebu, podsjeća MVEP u saopćenju.



Dodaju i da je "proglašavanjem jednog ruskog diplomata persona non grata hrvatska je Vlada stala uz saveznike i partnere u EU i NATO i jasno osudila svaku prijetnju međunarodnom pravu te evropskoj i globalnoj sigurnosti".



"Danas 30. marta, hrvatskom veleposlaniku u Moskvi Tončiju Staničiću saopćena je odluka Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije o uskraćivanju gostoprimstva jednom hrvatskom diplomatu, bivšem službeniku hrvatskog Veleposlanstva u Moskvi", saopćio je MVEP bez navođenja o kome je riječ.



Jutarnji list je od izvora ruske novinske agencije Sputnik saznao da niko od hrvatskih diplomata u Moskvi neće biti protjeran već je za personu non grata proglašena Rina Eterović Goreta, šefica kabineta ministrice vanjskih i evropskih poslova što znači da ne smije putovati u Rusiju u službenom statusu.



Rusko Ministarstvo vanjskih poslova odlučilo je protjerati diplomate iz evropskih država koje su povukle slične poteze prema Rusiji, a kako piše agencija Sputnik - protjerano je 18 veleposlanika iz devet zemalja i jedan vojni ataše.



Protjerani su diplomati iz ovih zemalja:



Italija - 2 diplomata



Finska -1 diplomat



Poljska - 4 diplomata



Litva - 3 diplomata



Nizozemska - 2 diplomata



Latvija - 1 diplomat



Švedska - 1 diplomat



Češka 3 diplomata



Estonija - 1 vojni ataše



Ranije danas rusko Ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je na razgovor veleposlanike zapadnih zemalja, među kojima je i Hrvatska, kako bi ih informirali o protumjerama koje Moskva kaniti poduzeti kao odgovor na masovno koordinirano protjerivanje ruskih diplomata zbog slučaja trovanja bivšeg dvostrukog ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri u Britaniji.



Ministarstvo je priopćilo da "poziva diplomatske predstavnike zemalja koje su poduzele neprijateljski čin prema Rusiji u znak solidarnosti s Velikom Britanijom oko afere Skripal". "Izaslanicima će biti uručene prosvjedne note i biti će informirani o uzvratnim mjerama", ističe se u priopćenju.



SAD te 16 zemalja EU-a, kao i Kanad i Australija su protjerale više od 100 ruskih diplomata, a Moskva je poručila da će uzvratiti istom mjerom.



Britanski veleposlanik Laurie Bristow nije po izlasku iz ministarstva htio reći o čemu je razgovarao, dok je njemački veleposlanik kazao da je ruska strana imala pitanja vezana uz trovanje Skripala. Također je istaknuo da Berlin ostaje otvoren za dijalog s Moskvom.



Velika Britanija je optužila Rusiju da je izvela napad kemijskim oružjem na njezinom tlu, no Moskva odbacuje bilo kakvu umiješasnost u taj slučaj.







(24sata.info)