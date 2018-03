Policijski službenici intenzivno rade na rasvjetljavanju eksplozije u garaži hotela "Premijer“ u Podgorici u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Foto: Vijesti.me

Kako navode iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, ta osoba se nalazila u blindiranom vozilu koje je eksplodiralo neposredno nakon ulaska u garažu. Nema drugih stradalih ili povrijeđenih lica.



CB Podgorica je oko 19 sati obaviještena da je došlo do eksplozije u garaži hotela "Premijer“ u Podgorici. Policijski službenici su odmah upućeni na lice mjesta.



-Jedno lice je smrtno stradalo. Policija ima saznanja o najvjerovatnijem identitetu tog lica i ta se saznanja provjeravaju. Smrtno stradalo lice nalazilo se u blindiranom vozilu 'BMW' koje je, na osnovu dosadašnjih saznanja, eksplodiralo neposredno po ulasku u garažu. U događaju nije bilo drugih stradalih ili povrijeđenih lica - saopćeno je iz MUP-a Crne Gore.



Lice mjesta je osigurano, a iz preventivnih razloga upućena je i Grupa za ATP Uprave policije čiji su poslovi i zadaci deaktiviranje improvizovanih eksplozivnih naprava, kako bi preventivno izvršili detaljne preglede užeg i šireg lica mjesta.



Također, kako navode iz MUP-s, izvršeni su prvi preliminarni pregledi blindiranog vozila i podaci ukazuju na to da je do eksplozije najvjerovatnije došlo unutar vozila, s obzirom na oštećenja koja se nalaze u vozilu. Tačan uzrok eksplozije će biti utvrđen nakon vještačenja odnosno istragom koja se provodi.



Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju intenzivne aktivnosti na utvrđivanju svih činjenica i potpunom rasvjetljavanju ovog događaja, ističu iz MUP-a Crne Gore.





(FENA)