Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželio je danas Hrvatskoj puno uspjeha u opremanju naoružanjem, a građanima Srbije poručio da nemaju nikakvog razloga da brinu, jer Srbija ima snažnu armiju.

Foto: 24sata.info

"Želim im /Hrvatskoj/ mnogo uspeha i dobru opremljenost, i ništa više. Ne bih ulazio u specifičnost njihove nabavke, ali da sam neko sa strane bio bih zadovoljniji poslom koji je Srbija uradila, ali oni verovatno misle drugačije", rekao je Vučić.



Hrvatska Vlada ranije danas donijela je odluku o nabavci američkih aviona "F 16" od Izraela, dok Srbija ima ruske avione "mig 29" i "mig 21".



Vučić je poslije vježbe Vojske Srbije na poligonu "Pasuljanske livade" kraj Ćuprije rekao novinarima da svako ima pravo da brine o svojoj bezbjednosti.



"Mi nemamo ništa protiv da svako brine o svojoj bezbednosti", rekao je on podsjetivši da je Hrvatska i članica NATO.



Vučić je naglasio da ljudi u Srbiji ne treba da brinu i da će zemlja imati snažnu armiju, jer će nastaviti da ulaže u vojsku, te da će opremanje novim naoružanjem i opremom biti nastavljeno.



Čestitajući pripadnicima Vojske Srbije na uspješno izvedenoj vježbi, a komandnom kadru na dobroj pripremi, Vučić je izrazio zadovoljstvo što su na vježbi letjeli avioni "orao" najavljujući da će Srbija uskoro moći da računa na 12 letjelica tog tipa.



On je naveo da su danas predstavljena neka oružja i oruđa koja su u prethodnom periodu nekadašnje vlasti predvidjele za uništenje.



"To su borbena oklopna vozila i protivoklopna lansirna oruđa, to je valjda neko obećao da ne bude uništeno", rekao je Vučić.



Na vježbi je učestvovalo više od 900 vojnika, a prisustvovali su joj ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.





(SRNA)