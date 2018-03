Rekao sam Albancima da imaju rok do 19.30 da se povuku i puste direktora vladine Kancelarije za KiM Marka Đurića i - povukli su se - rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i precizirao da je Đurić u 19.20 pušten.

Vučić je otkrio sadržinu "jednog poziva" u Prištinu, za koji je Marko Đurić poslije hapšenja u Kosovskoj Mitrovici rekao da je zaustavio dalji teror.



"Morali su da se 'povuku' poslije izvjesnog trenutka", rekao je Vučić za Prvu televiziju i dodao da su Albanci morali da se povuku i kada ih je, kako je rekao "prošli put isto to upozorio".



On je dodao i da se mada da im to više neće padati na pamet.



Upitan za garancije da ROSU više neće upasti na sjever, Vučić je rekao: "Nemamo mi više nikakve garancije, sem sebe".



On je naglasio i da je politički cilj Albanaca na KiM da zauzmu sjever pokrajine, kako bi Srbima izbili "posljednju kartu iz ruku" za bilo kakav kompromis o KiM.



Vučić je rekao da je to pozadina i onoga što su uradili prije dva dana



"Oni žure, pošto im stvari u svijetu ne idu na ruku i ne idu u prilog i hoće po svaku cijenu da zauzmu sjever KiM, kako bi Srbi nakon toga mogli da budu srećni da dobiju 'eksteritorijalnost' za crkve i manastire, što bi prihvatili Janković, Jeremić i ostali, a možda i ZSO kao nevladinu organizaciju", rekao je Vučić za Prvu televiziju.





