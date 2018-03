Dragan Dimitrijević (65) dva mjeseca je spavao pored mrtve majke Milke (82) jer nije imao novca da je sahrani.

Tijelo preminule žene pronađeno je prekjuče u porodičnoj kući u selu Glogovac kod Jagodine u poodmakloj fazi raspadanja, nakon čega je njen sin Dragan priveden na razgovor u policiju.



Slučaj je otkriven nakon što su komšije posumnjale da se nesrećnoj ženi nešto dogodilo jer je nisu vidjeli mjesecima.



- Policajci su nakon prijave otišli do njene kuće, a kada su ušli zatekao ih je užasn prizor i nesnosan miris koji se širio cijelom kućom u kojoj su pronašli njeno tijelo u fazi raspadanja - ispričao je izvor iz istrage.



Nakon toga, sin nesrećne žene priveden je na informativni razgovor kako bi se utvrdile sve okolnosti u vezi sa smrću njegove majke.



- Dragan je ispričao da mu je majka umrla još početkom februara, ali da je to krio od komšija i prijatelja jer nije imao dovoljno novca da je sahrani po svim običajima. Inspektorima je ispričao da je u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i da je bio prinuđen da živi pored majčinog tijela - ispričao je izvor iz istrage.



Muškarac je nakon saslušanja pušten, a tijelo starice je prevezeno na obdukciju da bi se utvrdili uzrok i vrijeme smrti.



Prema dosadašnjim informacijama najvjerovatnije je riječ o prirodnoj smrti, a ništa ne ukazuje na to da su sin i majka bili u lošim odnosima koji bi eventualno mogli da dovedu do bilo kakvog nasilja.



Selo u šoku



Mještani sela Glogovac u šoku su otkad su saznali šta se događalo u njihovom komšiluku. Kako kažu, ova porodica je ranije pristojno živela, međutim ljetos je Dragana ostavila žena i upali su u novčane probleme, živjeli su teško, a zbog dugovanja im je bila isključena i struja.





