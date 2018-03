Na suđenju za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori jedan od svjedoka Milika Dačević iz Pljevalja danas je u Višem sudu u Podgorici izjavio da mu je svjedok saradnik Saša Sinđelić rekao da će lično da likvidira tadašnjeg predsjednika crnogorske Vlade Mila Đukanovića.

Foto: 24sata.info

"Sinđelić mi je 16. maja 2016. na Zelenom vijencu rekao `idem za Rusiju, a kada se vratim ja ću lično Mila da likvidiram`. Rekao mi je i da mi četnici više nećemo živjeti u bijedi. Mislio sam da je kafanska priča to što je Sinđelić rekao. I meni su pričali da su čuli da će da me likvidiraju, pa nisam išao da prijavljujem", rekao je Dačević.



On je demantovao da je bio u Pljevljima u izbornom štabu Mila Đukanovića.



"Niti bih ja u izborni štab Mila Đukanovića, niti bi oni mene, niti ove trule crnogorske opozicije", rekao je Dačević.



Svjedočio je i Mile Pavićević koji je rekao da je po zanimanju "vojvoda četnički" .



Sutkinja Mugoša je upozorila Pavićevića da pazi šta govori, da ne vrijeđa jer će ga kazniti.



"Nismo na političkom skupu, ni četničkom okupljanju da bi tako razgovarali", rekla je sutkinja Mugoš.



Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas saslušanjem Dobrila Dedeića i Mileta Pavićevića, a prvi je danas saslušan Mileta Jelić.



Jelić je kazao da nije upoznat sa događanjima, koja su vezana za "državni udar". Pripadnik sam četničkog pokreta bilećkog korpusa", rekao je Jelić. On je kazao da nema čin vojvode.



Pred vijećem sudije Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu, kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.



Optuženi su i Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.



Optužnicom su obuhvaćene i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.



Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

(24sata.info)