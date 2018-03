Srbija stvari mora da riješava razgovorima, a vidjećemo u budućnosti kakvim, u kom formatu i na koji način, ocijenio je večeras za RTS predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Arhiv / 24sata.info

On je istakao da je imao otvoren i sadržajan razgovor sa visokom predstavnicom Evropske unije Federikom Mogerini, ali su se dogovorili da detalje ne iznose u javnost.



I kada imate najteže sukobe i najteže ratove, morate da težite da probleme riješavate razgovorom, izjavio je Vučić za RTS i napomenuo da ne želi da se obazire na pisanje pojedinih domaćih i stranih medija da je neko namjerno htio da izazove inicidente u Mitrovici ili da „žrtvuje Marka Đurića“.



Saglasili smo se da je za Srbiju najvažnije da očuvamo mir i stabilnost, rekao je Vučić, napominjući da su protekla dva dana bila teška, ali da se uspjelo u nastojanjima da to bude minimalna šteta za srpski narod na Kosovu i Metohiji.



Poslije današnjih odluke Srpske liste i nas odavde, ljudi na Kosovu i Metohiji, posebno na sjeveru, osjećaju se neuporedivo sigurnije nego juče, kaže Vučić.



Vučić je prenio i da je imao telefonski razgovor sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Vesom Mičelom i da su se saglasili samo u tome da je očuvanje mira od suštinskog značaja.



Što se tiče Mogerini, neko iz EU je juče pominjao „obje strane“, a večeras se to više ne pominju i neće se pominjati, jer mislim da je najgore licemjerje kada neko govori o neproporcionalnoj ili nesrazmjernoj sili, a ovde toga nije bilo, već je riječ o protivpravnoj upotrebi sile, ili o divljanju jedne strane, kazao je Vučić.



Prema njegovim riječima, Mogerini je došla u Beograd zato što zna koliko je ovo što se dogodilo ostavilo teške posljedice na srpski narod.



Uspjeli da sačuvamo stabilnost i mir i hladnu glavu, da odreagujemo na miran i pametan način, rekao je Vučić i ponovio da je važno da su sačuvani mir i stabilnost, a nije dozvoljeno da se zauzme sjever Kosova.



Jasno smo stavili da znanja da ni sa Srbijom ni sa Srbima ne mogu da se igraju, rekao je Vučić i naglasio da će u budžetu Srbije biti zabilježen suficiti i poslije marta, što ukazuje da država nije toliko slaba koliko bi neki željeli.



Vučić je rekao da ne želi da govori o špekulacijama i pisanju pojedinih medija da je u ponedjeljak bio spreman da pošalje vojsku na Kosovo i Metohiju.



Ja sam po Ustavu nadležan za komandovanje Vojskom Srbije i moj posao je da štitim naš narod i građane naše zemlje. Takođe po Ustavu Kosovo i Metohija je teritorija Srbije na kojoj imamo posebna pravila i mi ih poštujemo, ali to moraju da rade i drugi, rekao je Vučić, prenosi Danas.rs



To znači, precizirao je, da nema dugih cijevi i nema oružane sile na sjeveru bez dozvolje srpske zajednice, što je regulisano Briselskim sporazumom i dogovorom sa NATO.



Nisam donio odluku da pošaljemo vojsku, da jesam bili biste upoznati. Nadam se i da neću i uradiću sve da je nikada ne donesem, ali se podrazumijeva da je to jedna od mogućnosti koju uvijek razmatram, to je moje ustavno pravo i obaveza da uradim kada su ugroženi naša zemlja i narod, naglasio je Vučić.



Rekao sam da nikada više neću dozvoliti da se Srbima dogode novi „Bljesak“ i „Oluja“, rekao je Vučić i predočio da nije „veliki i harizmatičan lider kao Milošević, niti je pametan, dobar, fin, šarmantan i uspješan kao Tadić i Koštunica“, ali da u njegovo vrijeme neće biti srpskih poraza.



Vučić je kazao da nije problem da Srpska lista bude u opoziciji, navodeći da će i tako pomagati srskom narodu na Kosovu i imaće svu podršku svoje države.



Ljudi na Kosovu neka spavaju mirno, neće biti žrtva nikakvih napada ili agresije, a mi ćemo da se izborimo za mir i stabilnost, poručio je Vučić.

(24sata.info)