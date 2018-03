Šef Kancelarije za KiM Marko Đurić rekao je da su u ponedeljak "albanski separatisti pokušali da na brutalan način, nasiljem i terorom zauzmu sjever Kosova".

Marko Đurić / 24sata.info

Đurić, koji se prvi put obratio javnosti poslije hapšenja, rekao je da je ponosan na srpski narod, koji se, kako je rekao, odbranio gandijevskim metodama, prenosi B92.



"To za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda. Poslali su ih na goloruke i nenaoružane ljude. To je sramota i njih i onih koji su šutili i tako se saglasili", rekao je.



Đurić je rekao da su pripadnici kosovske policije nisu zvaničnici već "naoružane falange" i istakao da su njega "vukli kao psa", da su pokušavali da ga ponize, kao i Srbiju i srpski narod.



"Stavili su me u jedan od transportera, udarali me, pokušavali su da me zastraše, nabijali mi pušku u stomak, jedan je izvadio i nož, slikali su selfije. Pjevali su na putu do Prištine, uzvikivali 'Alahu ekber'", rekao je Đurić.



Ipak, kako je rekao, on ima bolove, ali se osjeća dobro.



"Da nije bilo jednog poziva iz Beograda, nasilje i teror nad Srbima bi se nastavio", rekao je Đurić, ali nije rekao koji je to bio poziv.







(24sata.info)