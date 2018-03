Nakon jučerašnjeg hapšenja i protjerivanja direktora kancelarije za Kosovo Marka Đurića, jutro u Kosovskoj Mitrovici za sada protiče mirno.

Na smirivanje tenzija pozvao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. S njim danas razgovaraju predstavnici Srba s Kosova.



Kako saznaje TV Prva, oni su jutros rano krenuli u Beograd, gdje će Vučića i najviši državni vrh obavijestiti o odluci da napuste Vladu Kosova.



Podsjećamo, iako Đuriću nije bilo dozvoljeno da ide na Kosovo, on je to ipak učinio. Nakon što je ušao bez dozvole na teritorij, on je jučer oko 17 sati uhapšen u Kosovskoj Mitrovici.



Policija Kosova je ušla u prostorije Mitrovačkog dvora, gdje se održavao okrugli sto. Tom prilikom više od 30 ljudi je povrijeđeno. Đurića je više desetina policajaca sprovelo do policijske stanice u Prištini, gdje je saslušan i potom protjeran u centralnu Srbiju preko Merdara, prenosi CdM.



Tu ga je preuzela policija Srbije, u Kuršumliji mu je ukazana ljekarska pomoć, poslije čega se uputio za Beograd.



