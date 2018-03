Makedonija je odlučila da protjera jednog ruskog diplomata zbog slučaja Skripal, informisalo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Istraga u domu Sergeja Skripalja u Solisberiju / 24sata.info

U saopštenju se navodi da je odluka donesena “u tijesnoj konsultaciji sa našim saveznicima i partnerima iz EU i NATO-a iI u solidarnosti sa Ujedinjenim kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske”.



Ministarstvo ističe da je protjerivanje u saglasnosti sa članom 9 iz Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961 godine.



“Korištenje vojnog hemijskog oružja je u suprotnosti sa Međunarodnim pravom i to utiče na bezbjednost svih zemalja”, kaže se u saopštenju makedonskog Ministarstva spoljnih poslova.



Britanski ambasador u Makedoniji Charls Garet je pozdravio ovu odluku. On je na Twitteru napisao da je to “dio isključive, zajedničke akcije međunarodne zajednice” protiv ruskog napada nervnim gasom na britanskom tlu, što je snažan izraz solidarnosti.



Odluku o protjerivanju ruskog diplomata prethodno su donijele SAD, više članica EU, te još nekoliko država.





(24sata.info)