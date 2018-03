Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti po okončanju Savjeta za nacionalnu bezbjednost, sazvanoj povodom hapšenja direktora Kancelarije za KiM Marka Ðurića u sjeverenoj Kosovskoj Mitrovici. Na početku obraćanja, Vučić je potvrdio da je razgovarao sa Đurićem, te da je on na putu za Beograd i da će mu biti ukazana ljekarska pomoć.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je ocijenio da je danas kosovska policija provela "čin bezumlja" na KiM, konstatujući da je to urađeno uz podršku pojednih država.



"Više od 72 sata prije nego što će se odigrati događaji na KiM, 75 sati tačno, Kancelarija za KiM obavijestila je nadležne organe da će Đurić doći na teritoriju Kosova", poručio je Vučić, te demantovao navode medija i kosovskih političara da je Đurić ušao na Kosovo ilegalno.



Kako je kazao, Srbija je poštovala sve bilateralne sporazume i međunarodne akte.



"Teroristi obučeni u policijske uniforme, teroristička banda pokušali su da osvoje sjever Kosova, uz direktnu podršku EULEX-a", poručio je Vučić.



On je konstatovao da su "teroristi uhapsili Đurića, jer im se valjda ne sviđa šta on misli o njihovoj terorističkoj državi i što se ne slaže sa zapadnim zemljama da Kosovu treba priznati nezavisnost".



"Tim gore po Đurića i po srpske zvaničnike", poručio je Vučić, između ostalog.



On je najavio da će "svi koji su učestvovali u otmici i premlaćivanju Đurića i drugih osoba odgovarti pred srpskim pravosudnim institucijama", te dodao da su i tom činu učestvovala i dva lica srpske nacionalnosti.



"Pozivam građane sa sjevera Kosova da budu mirni i spokojni, jer albanski teroristi, niti njihovi zapadni nalogodavci neće moći ništa da preduzmu protiv njih", kategoričan je predsjednik Srbije.



Dok su nama govorili pojedini zapadni predstavnici samo budite mirni, sve ćemo mi da rešimo sa našim štićenicima.... U tom trenutklu oni preduzimaju akciju širokih razmera u kojoj ta teroristička banda upada u Severnu Mitrovicu, bacaju šok bombe, počinju da tuku koga stignu, nisu tukli samo Marka Đutrića, o tome će se napraviti poseban izveštaj. Ta banda je upala unutra i ti teroristi su uhapsili Marka Đurića - kazao je Vučić.







