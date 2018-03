Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli rekao je da direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić nije poštovao norme - da se dozvola za ulazak na Kosovo traži 72 sata ranije. Dobili smo njegov zahtjev, ali nismo mogli da mu dozvolimo ulazak danas, naveo je.

Dobili smo zahtjev od nekoliko srpskih ministra da posjete Kosovo, a prema postignutom sporazumu u Briselu, svaki dolazak političkih ličnosti na Kosovo treba prethodno da se prijavi i da institucije Kosova izdaju dozvolu, izjavio je kosovski ministar.



"Imamo slučaj gospodina Đurića koji je, kao što znate, sve vreme u četvrtak i petak podsticao mržnju i nezadovoljstvo, rekavši da on ide u svoju zemlju kada on želi i da niko ne može da ga zaustavi. Naravno, mi smo mu rekli da treba da poštuje norme, to znači da se traži dozvola 72 sata ranije. Mi smo dobili njegov zahtev, ali nismo mogli, kako je on hteo, da mu dozvolimo ulazak danas na Kosovo", rekao je Pacoli.



Pripadnici specijalne jedinice Kosovske policije uhapsili su, danas nešto iza 17 sati, Marka Đurića, koji je sa Nikolom Selakovićem stigao u Kosovsku Mitrovicu na sastanak o unutrašnjem dijalogu.







