Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković kazao je kako će Hrvatska proglasiti nepoželjnim jednog ruskog diplomatu zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna na teritoriju Velike Britanije.

Andrej Plenković / 24sata.info

Nakon jutrošnjeg sastanka državnog vrha susjedne zemlje na kojem je bila riječ o nekoliko tema, među kojima i stav Hrvatske prema Rusiji zbog trovanja bivšeg ruskog špijuna na teritoriju Velike Britanije javnosti se obratio premijer Hrvatske Andrej Plenković.



On je na samom početku konferencije za medije izrazio saučešće Ruskoj federaciji zbog katastrofalnog požara.



"Na sastanku Evropskog vijeća razgovarali smo i o napadu nervnim otrovom u Velikoj Britaniji. Čelnici država i vlada EU su snažno osudili taj napad. Kazali smo kako dijelimo procjenu Vlade Velike Britanije da postoje velika vjerovatnoća da je taj napad došao od Rusije", kazao je Plenković, a prenosi 24sata.hr.



Dodao je kako će Hrvatska tokom dana proglasiti jednog akreditiranog diplomata kao personu non grata zbog napada.



"Donijeli smo zajedničku odluku da se solidarišemo s Kraljevinom Velike Britanije i 14 drugih zemalja te ćemo jednu od osoba proglasiti persona non grata. Pokazujemo da ne prihvatamo takvu vrstu napada kakav se dogodlila", kazao je Plenković.





