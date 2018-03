Sisački biskup Vlado Košić upozorava sve državne funkcionere i saborske poslanike koji budu glasali za ratifikovanje Istanbulske konvencije da će tim činom "sami sebe ekskomunicirati iz Katoličke crkve".

Biskup Vlado Košić / 24sata.info

On je nakon mise napao Vladu Hrvatske, koja je prihvatila Istanbulsku konvenciju.



"I Vlada, i predsjednik, i ministri, svojim prihvatanjem Istanbulske konvencije pljunuli su nama katolicima u lice.



Ali, još postoje naši narodni poslanici u Hrvatskom saboru koji ne smiju, ako su vjernici, dati svoj glas za to ratifikovanje", kaže Košić.



On smatra da je riječ o "duboko nehršćanskom zakonu".



"Oni koji to zlo podupiru sami sebe ekskomuniciraju iz Katoličke crkve. Molimo se, braćo i sestre, i dalje da to zlo ne prevlada", rekao je Košić u sisačkoj katedrali.



Istanbulska konvencija, koja se bavi zaštitom žena i nasiljem u porodici izazvala je bunt među katoličkim sveštenstvom i pripadnicima konzervativnih partija u Hrvatskoj, a HDZ se gotovo podijelio oko ovog pitanja.



Biskup Vlado Košić poznat je po svojim često ekstremističkim istupima kada je riječ o političkim i nacionalnim temama, prenose hrvatski mediji.



(SRNA)