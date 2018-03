Doktor političkih nauka Vladimir Goati ocijenio je danas da bi predsjednički kandidat Milo Đukanović trijumfovao bez obzira na dužinu predizborne kampanje, ali je dodao i da je on bez premca kada je kratka kampanja u pitanju.

Arhiv / 24sata.info

- “Sa druge strane opozicija je poput opozicije u Srbiji, podijeljena tako da su time šanse gospodina Đukanovića neuporedivo veće, mada je čini mi se, on kandidat koji bi trijumfovao bez obzira na dužinu kampanje - rekao je Goati za televiziju "Pink M".



On pretpostavlja da će se prognoza o pobjedi Đukanovica ostvariti ako se u međuvremenu "neko čudo ne dogodi". Prema njegovom mišljenju, kampanja će biti veoma oštra i negativna, koja će u većoj mjeri isticati lični stav umjesto programskih opredjeljenja.



- To će moguće biti kampanja u kojoj se govori o lošim tačkama - Ahilovim petama protivnika i mislim da će biti tako u naredne tri sedmice u Crnoj Gori u odnosu na intezitet podjela koje postoje, prije svega u političkom svijetu - naveo je Goati.



Goati smatra da Đukanović uspijeva da ostvari cilj stabilne Crne Gore, čak i na ekonomskom planu, ocjenjujući i da Crna Gora prednjači u smislu ostvarenja ključnih zahtjeva za članstvo u EU.



Lider DPS Milo Đukanović je kandidat vlasti na izborima za predsjednika CG koji će se održati 15. aprila.

(24sata.info / Tanjug)