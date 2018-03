Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na državnoj ceremoniji obilježavanja 19 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju da su čin bezdušja nazvali "Milosrdni anđeo", kao da se uništavanje može nazvati ljudskim.

Arhiv / 24sata.info

"Šta da kažemo kada su nam ubili 2.500 ljudi u tačno 2.500 napada", rekao je Vučić i upitao kako ljudima objasniti da je neko iz čista mira ubijao.



On je rekao da je ubistvo u Aleksincu bilo namjerno, kao i da je bombardovanje bilo sa jasnom namjerom da se ubijaju ljudi, ali i vojnici i policajci.



"To je bio cilj, to je bila cijena da bi oni pobijedili, kako su oni rekli, zlo", rekao je Vučić i dodao da je to "zlo" bila borba srpskog naroda za slobodu.



Vučić je istakao da se u posljednjih nekoliko godina obilježava stradanje srpskog naroda u raznim mjestima.



"Koliko toga je učinjeno protiv našeg naroda. Širom Srbije su ubijani ljudi", istakao je Vučić.



U Aleksincu, gradu velikog stradanja tokom NATO agresije 1999. godine, organizovana je državna ceremonija obilježavanja Dana sjećanja na žrtve NATO bomardovanja.



Napadi NATO avijacije počeli su na današnji dan prije 19 godina. Trajali su 11 nedelja i u njima je, prema procjenama različitih izvora, poginulo od 1.200 do 2.500 ljudi.



U bombardovanjima koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture.



(24sata.info / SRNA)