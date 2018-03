Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) i lider ove partije Milo Đukanović predao je danas Državnoj izbornoj komisiji potpise podrške za kandidaturu na izborima za šefa države, koji će se održati 15. aprila. Đukanović je do sada šesti kandidat koji će učestvovati na izborima.

Đukanović je zajedno sa partijskim kolegama i simpatizera DPS-a Državnoj izbornoj komisiji predao 60.528 potpisa podrške.



On se zahvalio svim građanima koji su podržali kandidaturu, te izrazio nadu da će oni biti dio jedne još moćnije podrške 15. aprila koja će, kako navodi, obezbjediti pobjedu u prvom krugu izbora.



"Koristim priliku da se zahvalim aktivistima DPS-a koji su u nevjerovatnom roku od četiri dana uspjeli da skupe ovoliki broj potpisa i da na taj način potvrde moć infrastrukture naše partije i da onima kojima to nije jasno objasne zbog čega je to DPS toliko superiorna na političkoj sceni", kazao je Đukanović.



Poručio je da je potrebno da na izborima dobije snažnu podršku i da u prvom krugu donese pobjedu evropske politike.



"Obnovili smo nezavisnost. Ispunili dug prema istoriji Crne Gore. Potrebno je definisati put ubrzanog ekonomskog razvoja. Ja snažno vjerujem u Crnu Goru kojoj ćemo obezbijediti evropski kvalitet života. Kada sam tvrdio da ćemo obezbijediti nezavisnost, da ćemo postati članica NATO-a, da ćemo obezbijediti napredak, sve smo to uradili. Zato mi građani vjeruju. Nastavićemo sa razvojem države na svim poljima i ići ćemo ka članstvu u EU", kazao je Đukanović.



Predsjednički izbori u Crnoj Gori biće održani 15. aprila, a kandidature se podnose do 26. marta.



Prije Đukanovića, kandidature za predsjednika Državnoj izbornoj komisiji (DIK) predali su i predsjednik Stranke pravde i pomirenja u Crnoj Gori (SPP) Hazbija Kalač, nezavisni kandidat Vasilije Miličković, lider stranke Prava Crna Gora Marko Milačić, potpredsjednica SDP-a Draginja Vuksanović i predstavnik Srpske koalicije Dobrilo Dedeić.



Bivši poslanik Mladen Bojanić, koga su predložile opozicione partije Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA kandidaturu će predati sutra.





