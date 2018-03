To što nije ispunjeno šest tačaka Briselskog sporazuma, koje se tiču Zajednice srpskih opština, ne može biti samo krivica Albanaca, rekao je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslije razgovora u Briselu.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Za pet godina su i najteži ratovi završavani, rekao je predsjednik Srbije i podsjetio da je Srbija ispunila sve tačke od 7. do 15. tačke tog sporazuma.



Albanci nemaju namjeru da ispune svoje obaveze, uvjeren je Vučić.



"Za pet godina nisu mogli da pročitaju stranicu i po teksta, to je uvreda za zdrav razum, za nas, za Srbiju", rekao je Vučić komenatrišući izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da nije stigao da pročita sporazum o Zajednici srpskih opština.



"Gotovo 1.800 dana šest glavnih tačaka Briselskog sporazuma nisu ni dirnute, a to ne može da bude samo krivica Albanaca, to je potpisala i Evropska unija", istakao je predsjednik Vučić nakon sastanka s šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini i kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem.



Vučić je takođe dodao da je Srbija na evropskom putu, ali da neće urušiti svoje državne i nacionalne interese da bi neki u Evropi i svijetu mogli da budu zadovoljni, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.



On je istakao da je za Srbiju veoma važan evropski put.



"Moja obaveza je da čuvam mir i stabilnost, a ne kao neko na ulici da postupam. Rekao sam večeras Mogherini da je Srbija na evropskom putu. Borićemo se da učinimo sve da napredujemo, ali nemojte da mislite da je moguće da Srbija uruši sve svoje nacionalne i državne interese da bi neki u Evropi i svijetu mogli da budu zadovoljni", poručio je on.



Manevarski prostor nam je mali, rekao je predsjednik Srbije, ali na nama je da nastavimo da se borimo, ali nezavisnost Kosova nećemo priznati, rekao je Vučić.







(24sata.info)