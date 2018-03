Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije naročito zadovoljan onim što je postigao u razgovorima proteklih dana u New Yorku, da se nadao većem razumijevanju, kao i da mu se čini da zapadne zemlje ne žele da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova te da to smatraju završenim..

Foto: 24sata.info

"Nisam naročito zadovoljan, očekivao sam veće razumijevanje ne samo za Srbe na Kosovu i Metohiji, već i za Srbiju", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije .



On je naglasio da je za zapadne zemlje svaka priča o Kosovu otvaranje Panodrine kutije, koju su sami otvorili ne poštujući Rezoluciju 1244.



"Mi ne pregovaramo samo sa Albancima, već i sa onima koju su stvorili nezavisnu državu Kosovo", rekao je Vučić i dodao da je situacija teška, ali da se Srbi drže čvrsto i da je zadovoljan trudom i radom Srbije, ali da nije zadovoljan rezultatima razgovora.



On je naveo da je tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guteresom rekao da je Srbija spremna za kompromis, ali da neće da žrtvuje svoje interese.



"To je bilo poslije tri dana napornih i ne lakih susreta o kojima ne mogu previše da govorim. Da bih pripremio platformu za naše građane, moram da dobijem i podršku međunarodne zajednice. To je za mene bilo razočaranje. Naše je da nastavimo da se borimo. Kad se odgovorno ponašate, doći će do razultata", rekao je Vučić.



On je dodao da je razgovarao sa "ljudima koji o mnogo čemu odlučuju" i da mu se čini da "oni tvrdo stoje na principu poštovanja i očuvanja nezavisnosti Kosova.

(24SATA.INFO)