Karlovačko Općinsko državno odvjetništvo - zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva - podignulo je optužnicu protiv osmero hrvatskih državljana u dobi od 27 do 60 godina koja ih tereti da su više od godinu dana, od travnja 2016. do listopada 2017., na svojem imanju u ropstvu držali muškarca.

Osmero hrvatskih državljana na obiteljskom imanju u Karlovcu uz uporabu sile i prijetnjama bez mogućnosti odbijanja muškarca je prisiljavalo na fizički rad bez naknade. Stvaranjem straha uspostavili su potpunu pokornost i nadzor nad životom muškarca kontrolirajući i ograničavajući njegovo kretanje i socijalne kontakte te postupajući s njime kao sa svojim vlasništvom, stoji u optužnici.



Takvo je kazneno ponašanje kažnjivo i po hrvatskome Kaznenom zakonu i suprotno je odredbama Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima.



Istragom je utvrđeno da su okrivljenici zatražili od muškarca da obavlja fizičke poslove za njih poput čuvanja stoke, cijepanja i slaganja drva te čišćenja dvorišta i okućnice, iskorištavajući njegove teške osobne prilike i siromaštvo, a kada je on na to pristao i počeo živjeti na njihovom obiteljskom imanju, oni su ga uporabom fizičke sile i prijetnjama, bez mogućnosti odbijanja, prisiljavali na fizički rad, sve bez naknade, ograničavajući mu pritom slobodu kretanja, izgladnjujući ga i ponižavajući s neljudskim uvjetima života, prisiljavajući ga da spava u garaži bez sanitarnog čvora, koju su zaključavali, ističe se u optužnici.



Okrivljenici se terete da su muškarca kojeg su držali u ropstvu često udarali po glavi i tijelu, od čega je tijekom vremena dobio mnoge ozljede, poput prijeloma desne podlaktice, donje čeljusti i nekoliko rebara, te opekline na leđima. Istodobno su ga vrijeđali i ponižavali, a istragom je utvrđeno da su mu govorili kako ne vrijedi ništa, šišali ga i bojili mu kosu bez njegova pristanka, prenosi Hina.



Za to se kazneno djelo doznalo lani 10. listopada, kad je kao žrtva teškog zlostavljanja u Draganiću, u blizini Karlovca, primljen na liječenje u karlovačku bolnicu, a kad je prizdravio, smješten je u sklonište za žrtve trgovanja ljudima.



(FENA)