Hrvatska gorska služba spasavanja iz Gospića objavila je na svom Facebooku video snimak sela Kosinja snimljen iz vazduha, opisavši ih kao "apokaliptične".

Foto: Screenshot

Na snimku se vide poplavljene kuće i predjeli.



Kako se navodi, u posljednja 24 sata vodostaj reke Like u donjem toku opao je za 20 santimetara, a niska temperatura zaustavila je topljenje snijega.



Na poplavljenom području 30 pripadnika Crvenog krsta i HEP-a i danas pomažu stanovnicima, a oni su sa 11 čamaca do podneva obavili više od 50 vožnji do najudaljenijih kuća koje su pod vodom u Donjem Kosinju, Selištu, Vukelićima, Lipovu Polju i drugim zaseocima, prenosi Tanjug.



"I danas su na terenu patronažne sestre i timovi Crvenog krsta koji prema pozivima i potrebi obilaze starije i nemoćne," rekao je Joso Živković iz Službe za zaštitu i spašavanje Gospić.





(24sata.info)