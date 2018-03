Stanje na poplavljenom području Kosinjske doline u Općini Perušić u Hrvatskoj i danas je teško, u Kosinjskoj dolini voda je ušla u 30-tak kuća, no nitko nije ostavljen bez pomoći, u pet naselja bez struje dostavljeni su agregati pa stanovnici imaju struju za najnužnije potrebe, doznaje Hina u nedjelju u Stožeru civilne zaštite Općine Perušić.

Foto: Pixsell

Vodostaj Rijeke Like nizvodno od brane Kruščica porastao je u posljednja 24 sata za pola metra, a na sat je u porastu 3 do 4 centimetra.



Načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Perušić Mihael Kurteš rekao je kako Stožer s 60-tak ljudi nastoji pripomoći ugroženom stanovništvu čije su kuće ugrožene ili poplavljene na području Donjeg i Gornjeg Kosinja, Selišta i Lipova polja.



U poplavljenim kućama voda je na različitoj razini, negdje po nekoliko centimetara, a u nekima i pola metra. No nitko nije evakuiran jer ljudi žele ostati na svome, ili se u vlastitoj organizaciji prebace u kuću susjeda ili rodbine koja nije poplavljena, a namještaj i druge stvari već smo im ranije pomogli prebaciti na kat ili u druge kuće na višem položaju, rekao je Kurteš.



Dopremaju se i agregati uz pomoć Djelatnika "Elektrolike" i Službe za spašavanje jer je to područje bez električne energije.



Organizirana je i medicinska pomoć za osobe kojima patronažni medicinski timovi u njihovim kućama previjaju rane ili daju terapiju. I opskrba prehrambenih i drugih potrepštinama za oko 600 osoba organizirana je dva puta tjedno. Ljudi se čamcima prevoze do mosta u Kosinju, te ih se odande cestom dalje prevozi do Perušića ili u Gospić.



Iako vodostaj Rijeke Like i Novčice u gornjem toku lagano opada iz akumulacije Kruščica ispušta se i dalje prema Kosinju oko 600 kubičnih matara.



Dobro je što trenutno ne pada kiša, rekao je Kurteš.



Također navodi ako problemi s poplavom traju šest dana, a vrhunac razine vode u Kosinjskoj dolini zbog jučerašnjih obilnih kiša na širem prostoru očekuje se u srijedu, nakon čega će uslijediti stagnacija i prestanak poplave.



To je razlog da je jutros za pomoć građanima "dignut" jedan interventni tim policije i tim HGSS, te je sada s njihova dva čamca građanima na pomoći ukupno devet čamaca.



Otvoren je i dio lokalnih cesta od Kosinjskog Bakovca prema Pazarištu, i od Rudinke za Krasno-Polje, doznaje Hina od ravnatelja gospićkoga Crvenog križa Vlade Brkljačića.





(FENA)