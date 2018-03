Jak talas plime pogodio je u subotu nekoliko primorskih gradova Crne Gore, ali prema izvještajima nadležnih službi i medija, more se tokom noći povuklo, a južni vjetar je oslabio, pa je situacija pod kontrolom.

Foto: Agencije

Nadležne službe i mještani Budve su sa 500 vreća pijeska "odbranili" Stari grad od jakog plimnog talasa koji je ugrožavao taj grad.



More se povuklo pa u nadležnoj službi spašavanja "ne očekuju probleme", saopšteno je medijima, uz ocjenu da je "situacija pod kontrolom".



Jak plimni talas nošen južnim vjetrom izazvao je problem i u Ulcinju, posebno na Adi Bojani, gdje je dodatno podignut ionako visok vodostaj istoimene rijeke koja se ulijeva u Jadransko more.



Poplavljene su kućice i restorani duž riječne obale, objavili su lokalni mediji, a voda je "potpila" i ulcinjsku Veliku plažu.





Pojedina sela u okolini Ulcinja, duž rijeke Bojane, u blizini granice s Albanijom, odsječena su od svijeta i do njih se može isključivo vodenim putem i čamcima, prenose mediji.



Narastao je vodostaj Skadarskog jezera, pa stanovnici nekoliko sela u okolini jezera strahuju od poplava.



Vodostaj na Rijeci Crnojevića je 143 centimetra. Cetinje je, prema izvještaju lokane službe spašavanja, pod kontrolom, dok je u Nikšiću jak vjetar čupao stabla i saobraćajne znakove, prenosi Beta.



Nadležne službe su u pripravnosti, a meteorolozi su tokom vikedna najavili padavine i do 300 litara po kvadratnom metru i umjeren do pojačan južni vjetar.





(24sata.info)