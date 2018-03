 (24SATA.INFO)

Svih šest od 15 tačaka iz Briselskog sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština su ostale mrtvo slovo na papiru, rekao je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji.

Foto: RTS

Rekao je da je Srbija svoje obaveze ispunila i poručio da "nikome neće dozvoliti da govori o dvijema stranama i podjednakom ispunjavanju obaveza".

Vučić je ukazao na demografsku sliku Srbije.



Posljedice pada nataliteta su katastrofalne, nemamo djecu i nemamo budućnost, rekao je Vučić, javlja RTS.



Vučić je u obraćanju naciji rekao da pet godina pokušava da dođe do mira i rješenja za "kosovsko-metohijski čvor".

Mjere za podsticanje rađanja



Predsjednik Aleksandar Vučić je predstavio mjere za podsticanje rađanja.



Majka koja rodi treće i četvrto dijete imaće 30.000 dinara mjesečno od države u periodu od 10 godina, rekao je Vučić ističući da je to samo jedna od niza mjera donesenih u cilju popravljanja demografske slike Srbije.



Srbiji se ne piše dobro ako se ne dođe do rješenja za Kosovo, rekao je predsjednik.





Vučić se osvrnuo na događaje od prije 14 godina, kada se dogodio pogrom Srba sa Kosova, za šta su kazne bile simbolične. "Nasilje je bilo toliko brutalno da OEBS nije imao komentar", naglasio je Vučić.



Tada je 4.012 Srba protjerano, a 19 je poginulo tokom dvodnevnog nasilja. Trideset pet pravoslavnih vjerskih objekata je zapaljeno.



"Četrdeset dvije crkve i manastira smo od onda obnovili, pomogli smo drugima, ali od 2005. do 2017. vratilo se svega 10.123 interno raseljenih. Veći broj Srba od toga je otišao", naveo je Vučić u obraćanju.



Predsjednik je na konferenciju za novinare donio primjerak Briselskog sporazuma i istakao da se on sastoji od 15 tačaka, a prvih šest je posvećeno formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO).



"Svih šest tačaka ostale su mrtvo slovo na papiru jer pet godina niko nije želio da to sprovede. Ne samo da Albanci nisu željeli, to je očigledno, nismo vjerovali da će bilo šta uraditi u srpsku korist, već smo očekivali da će EU biti garant. EU da je željela da ZSO bude sprovedena u djelo, da su htjeli drugi faktori međunarodne zajednice, njihov uslov za viznu liberalizaciju za Kosovo bio bi ne demarkacija, već formiranje ZSO", rekao je Vučić.



Istakao je da je Srbija svoje obaveze ispunila. "To niko ne kaže, već se uvijek pozivaju dvije strane. Neću nikome to da dozvolim, svaki dan će imati reakciju predsjednika i drugih organa ako budu govorili o dvijema stranama i podjednakom ispunjavanju obaveza", poručio je predsjednik.





"U Brisel idem bez ikakvih očekivanja"



Predsjednik je rekao da u Brisel, na nastavak dijaloga sa Prištinom 23. maja, ide bez ikakvih očekivanja, a da je njegov posao da štiti interese Srbije, državu i njenu budućnost.



"Mi čekamo formiranje Zajednice srpskih opština ili ponudu za kompromisno rješenje kosovskog problema", rekao je Vučić na konferenciji za medije poslije obraćanja naciji povodom demografskog problema.



Na gotovo svakom sastanku, kaže, svi očekuju da mi nešto novo uradimo za nekog.



"Nemamo više šta novo da uradimo za bilo koga, osim da čekamo formiranje ZSO, ili da čekamo ponudu za kompromisno rješenje kosovskog problema", ukazao je predsjednik.



Vučić je naglasio da će ipak otputovati u Brisel, jer je njegov posao da razgovara.



"Mislim da niko u Srbiji nema nikakvu dilemu da ću na najsnažniji način da štitim naše interese, vodeći računa o kompromisu, ne da štitim naše mitove, već da štitim našu budućnost, ali i našu državu. To je moj posao", poručio je on.



Rekao je da na tim sastancima mnogo gorim i težim riječima inače govori, ali da to znaju ljudi na mjestu gdje treba da to znaju.



"Tamo gdje treba da se pokazuje hrabrost hrabri ljudi je pokazuju, a ne pred vama ili nekim drugim", ukazao je Vučić.



Takođe je, na pitanje da li ostaje pri stavu da će u aprilu izaći sa prijedlogom rješenja za KiM, podvukao da ostaje pri svemu što je govoiro, ali i da će uvijek za sebe zadržati mogućnost da zbog specifičnosti spoljnopolitičke situacije nešto ubrza ili uspori.



"To ću svakako uraditi i naravno preuzeti odgovornost na sebe"; zaključio je Vučić.



"Ako ne učinimo ništa s natalitetom završili smo kao nacija"



Predsjednik je rekao da je demografska slika Srbije poražavajuća i da se mora smanjiti negativan prirodni priraštaj, a da je on juče donio odluku o formiranju Savjeta za populacionu politiku.



Srbija, rekao je, trenutno ima 6.995.808 stanovnika, a da će, ako se ovakvi negativni trendovi nastave, do 2060. imati između 3,9 i 5,5 miliona stanovnika.



Vučić je rekao da kao predsjednik ima pravo da kaže da su posledice pada nataliteta katastrofalne, da "nemamo djecu i nemamo budućnost".



Na vanrednoj pres konferenciji posvećenoj toj temi Vučić je rekao da svakog dana "gubimo" 107 ljudi, da stanovništo gubimo već 67 godina, a za 27 posljednjih godina imamo negativni prirodni priraštaj.



"Broj djece po majci je 1,44 a za prostu reprodukciju treba nam bar 0,8 više. U protivnom, doći ćemo u situaciju da kroz nekoliko godina imamo značajno manje stanovnika sa istim brojem penzionera, a to znači da smo završili kao nacija, nećemo imati ni ekonomski, ni demografski ni politički potencijal", rekao je Vučić te poručio da nam za to nije niko drugi kriv, ni SAD, ni EU.



Vlada je u petak usvojila, kaže, populacionu strategiju i poziva sve nadležne da se angažuju na njenom sprovođenju.



Kako je rekao, urađen je uporedni prikaz i analize nekih centralnih delova Srbije i KiM, istakavši da je po broju stanovnika "jedno Podujevo kao naša Toplica".



Naveo je i primjer Smedereva i Uroševca, gdje se takođe vidi razlika u broju stanovnika u ovim mjestima, kao i u broju rođenih i umrlih.



"Uhvatili smo se rješavanja ovog problema kada nam ekonomija ide nabolje, ali ima onih ljudi koji govore da nije vrijeme za to", kaže Vučić.



"Mi nemamo djece. To je za nas ključni problem", rekao je Vučić.



"Ključan broj rođene djece"



Ključni problem Srbije je broj novorođene djece i ako problem nataliteta ne obradimo odmah i na drugačiji način izgubićemo zemlju, a na to nemamo pravo, jer je naša obaveza da brinemo o otadžbini u budućnosti, poručio je Vučić.



"Kinezi brinu 1.000 godina unaprijed, hajde da mi probamo 50 unaprijed. Da živimo živote naše djece i unučića, da razmišljamo ostavljamo li im zemlju, otadžbinu ili ne", naglasio je Vučić predstavljajući mjere populacione politike.



Upozorio je da će od broja rođene djece za 15-20 godina zavisiti održivost penzionog sistema, jer će djeca koja su danas rođena tada uplaćivati u penzioni sistem.



Iznio je podatak da je 1950. godine u Srbiji bilo 163.297 beba, a 2017. godine skoro 100.000 manje, pri čemu danas imaju veći boj stanovnika.



"Mislim da je sve jasno kad to kažem", naznačio je.



Kako je rekao, demografski problem imaju i na selu i u gradovima, a najmanje problema je u Novom Sadu, najviše zbog izbjeglih ljudi koji su došli tu, zatim u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Preševu.



"Danas se borimo za svako radno mjesto, fabriku, projekat, da poboljšamo uslove, uz značajnije povećanje plata i penzija ove godine, prvi put se ljudi osjećaju bolje, ali ne želim da zanemare ono što je od suštinskog značaja", podvukao je predsjednik.



Kako je rekao, "za dvije ili tri godine moraćemo da uvozimo radnu snagu, jer nemamo djece" .



Istakao je da on kao predsjednik ima pravo da ukaže na katastrofalne posljedice i da ga ne interesuju reakcije ni iz vlade ni iz svijeta koji bi da mu "sole pamet", jer ničije ustavno pravo neće biti ugroženo.



"Pišite saopštenja, bavite se feminističkim, ovakvim i onakvim pokretima... Na tome rade svi od Njemačke, Danske, Švedske... samo mi ne preduzimamo ništa, jer smo samoživi", rekao je Vučić.

(24SATA.INFO)