Na području Budve u prošloj godini 952 vozača vozila su pod dejstvo alkohola od ukupno 2.125 alkotesiranih, navodi se u izvještaju budvanskog Centra bezbjednosti za 2017. godinu.

Na alkohol su testirana 282 mlada vozača, 61 je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, a kod čak 23 je pronađeno do dva promila alkohola u krvi.



Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, dozvoljena doza alkohola u krvi je do 0,3 promila, a najveći broj alkotestiranih - 391 imao je od 0,5 do jedan promil, do dva promila imalo je 277 vozača, a kod 18 vozača registrovano je više od dva promila.



Kazna za vozača koji je koristio psihoaktivne supstance ili mu je u krvi pronađeno do 0,5 promila alkohola iznosi od 50 do 150 evra, za količinu do jedan promil od 100 do 400 eura, a od jednog do dva promila od 150 do 1.000 eura. Vozač u tom slučaju može biti i lišen slobode.



Vozač kod kojeg se ustanovi da ima više dva promila alkohola počinio je prekršaj i slijedi mu kazna zatvora od 15 do 60 dana.



U prošloj godini na području opštine Budva dogodilo se 337 saobraćajnih nezgoda u kojima je smrtno stradalo pet osoba. Povrijeđenih je bilo 158, od čega 32 teže.



Broj vozača kod kojih je u prošloj godini utvrđen alkohol u krvi veći je za 109 u odnosu na 2016. godinu.

