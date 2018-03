U večerašnjem 22. kolu igre na sreću igre Loto, srbijanske Lutrije, izvučen je Loto+ dobitnik.

Ilustracija / 24sata.info

Igrač je uplatio 10 Loto i Loto Plus kombinaciju i jedan Džoker. Ukupna uplata je 920 dinara, prenosi Telegraf.rs.



Igrač koji je uplatio listić sa sljedećim Loto plus brojevima: 23, 35, 17, 33, 3, 13, 25, od danas je bogatiji za 120.000 eura.



Ovo je prvi Loto plus dobitnik u 2018. godini. Tiket je uplaćen u Beogradu.



Nagradni fond za "sedmicu" iznosio je nevjerovatnih 850.000 eura, ali niko nije uspio da "ubode" svih sedam brojeva.







(24sata.info)