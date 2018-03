Fotografija sveštenika Nenada Obradovića (65) koji leži u traktorskoj prikolici pored kovčega sa pokojnikom na putu do seoskog groblja u selu Drugovac kraj Smedereva, izazvala je opštu pometnju na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

Novinari "Kurira" uspjeli su da stupe u kontakt sa sveštenikom, a on je, na pitanje novinarke da li je bio pijan, odgovorio da nije već da "ga je uhvatila muka".



"Nisam bio pijan, a nisam ni zaspao, uhvatila me je muka, imam astmu i nisam poneo pumpicu, da sam poneo pumpicu ne bi se desilo", kaže sveštenik Nenad.



On zna da je tema broj jedan u medijima, ali kaže da mu je to sve namješteno.



"Znam tačno i ko mi je to nameštao, ali nema veze, sad svi pričaju o tome. Ti ljudi koji su me snimili nisu cenjeni u selu", tvrdi pop Obradović za "Kurir", koji je u službi u selu Drugovac više od tri godine.



Kako kaže, mještani ga sada bolje primaju poslije ove fotografije i dodaje da se ne plaši da će ga isključiti iz parohije.



Na pitanje novinarke "Kurira" da li ipak voli malo da popije, pop Nenad odgovara potvrdno i dodaje da voli i jagnjetinu da pojede.



Mještani iz sela Drugovac sve najbolje govore za popa i dodaju da ga ne bi primali u kuću da je takav kakvog su ga predstavili.





(24sata.info)