Slovenski predsjednik Borut Pahor sastao se u četvrtak s premijerom Mirom Cerarom, koji je kasno sinoć izvijestio javnost da podnosi ostavku, o čemu je u međuvremenu i službeno obavijestio parlament, a nakon sastanka je priopćeno da će parlamentarni izbori u Sloveniji vjerojatno biti u drugoj polovici maja.

Borut Pahor / 24sata.info

Predsjednik Pahor ocjenjuje da će zbog ostavke predsjednika vlade doći do prijevremenih izbora u drugoj polovici svibnja, priopćeno je iz Pahorova kabineta, nakon razgovora u kojemu je Cerar predsjedniku države pojasnio zašto se odlučio na ostavku koja je šokirala dio slovenske javnosti.



Gledano prema kalendaru, datumi za održavanje izbora mogli bi biti u nedjelju, 20. ili 27. maja, prenosi Hina.



Kako je nakon sastanka priopćeno iz predsjednikova ureda, Pahor se nije odlučio za ustavnu mogućnost da parlamentu predloži nekog kandidata koji bi vladu vodio do redovnih parlamentarnih izbora koji su bili planirani za sredinu lipnja, jer smatra da je bolje rješenje da se što prije raspišu prijevremeni izbori.



Parlament bi idućeg tjedna bez posebnog glasovanja trebao "uzeti na znanje" Cerarovu odluku o ostavci, a tada će uslijediti i službeni ukaz predsjednika države o raspuštanju sadašnjeg saziva parlamenta i objava točnog datuma održavanja izbora.



Cerar je sinoć u obraćanju javnosti kasno na večer kazao da se na ostavku odlučio zbog otpora na koje je nailazio ne samo u oporbi i lobističkim krugovima nego i kod koalicijskih partnera koji su "kočili" reforme u nastojanju da omogući razvitak države i boljitak budućih generacija, te da se vladi i njegovoj stranci u javnosti ne priznaje napredak postignut u zadnje tri i pol godine na smanjivanju nezaposlenosti, stabilnosti javnih financija i privlačenju stranih investicija.



Rekao je da je jučerašnja odluka vrhovnog suda koji je praktički zakočio izvedbu "strateškog projekta" gradnje pruge Koper - Divača bila samo "kap koja je prelila čašu" njegova strpljenja, zbog čega je dao ostavku kao načelan i odgovoran čin.



Slovenski mediji prenose različite ocjene u kojima jedni Cerarov potez nazivaju "neodgovornim", dok drugi smatraju da zbog blokada na koje je nailazio drugačije nije ni mogao postupiti.



Cerarova vlada će sve do imenovanja nove, što je ovisno od rezultata izbora i dinamike budućih pregovora među strankama, obavljati samo nužne i tekuće poslove i imati smanjene ovlasti, na što upozoravaju pravnici, ali i neki dosadašnji Cerarovi koalicijski partneri.

Prema nekima, sadašnja situacija znači da vlada u ostavci ne može pregovarati sa sindikatima o povećanju plaća.



Glasnogovornik koalicijskih Socijalnih demokrata (SD) Matjaž Han kazao je u četvrtak novinarima da sadašnja vlada zbog situacije s Cerarovom ostavkom, koju drži "emocionalnom reakcijom", mora sada pažljivo birati svoje prioritete.



Što se tiče arbitraže, treba o tome razgovarati i s Hrvatskom i s Europskom komisijom, a važno je razgovarati i o NLB-u, dok sve ostalo može pričekati mjesec ili dva dok se politička situacija ne rasplete, kazao je Han novinarima.



Slovenska je vlada na jučerašnjoj sjednici donijela zaključak kojim je potvrdila tekst pisma s elementima tužbe protiv Hrvatske zbog neprimjenjivanja arbitražne odluke, koje bi, kako se pretpostavlja, sada trebalo poslati u Bruxelles, a Cerar je pri tome ocijenio da bi takvo stajalište trebalo obvezivati i buduću vladu ako se problem arbitraže u međuvremenu ne riješi.





(FENA)