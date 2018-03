Glavna tema među Drugovčanima u blizini Smedereva, ali i šire, od jutros je pop Nenad koji se navodno pijan vozio u prikolici pored pokojnika.

Foto: Facebook

Mještani Drugovca imaju podijeljena mišljenja o njemu, ali kažu da on voli da popije. Još jedna neprovjerena činjenica koju iznose je da je tog dana "popio samo jedno pivo, pa dobio napad astme, a da nije imaju pumpicu kod sebe".



Vojislav Milojević kaže za "Telegraf.rs" da oni nisu imali boljeg popa od Nenada koji je ovdje tri i po godine. On tvrdi da na toj sahrani u nedjelju on uopšte nije bio pijan.



"Sve mu je namešteno. Čoveku je pozlilo, ima astmu, a nije imao pumpicu kod sebe", tvrdi Milojević.



Pop Nenad je jutros služio svetu vodicu, a pošto su ga nakon toga salijetali novinari, zatvorio se u kuću i kako kažu komšije i prijatelji, leži u krevetu jer je u lošem zdravstvenom stanju.



Sveštenik u penziji koji ga mijenja u crkvi Vaznesenja gospodnjeg - Spasovdan Novica Đorđević kaže da je Nenadu i njegovoj ženi Milki jako loše zbog svega.



"Nemam šta da kažem o kolegi osim sve najbolje", kaže on.



Mještani navode da pop ima tri sina koji su takođe sveštenici - jedan je u Sloveniji gdje je glavni za SPC, drugi u Zagrebu, a treći u Bjelovaru.



Inače, pop ima 65 godina i poslije Vaskrsa ide u penziju, što je za nekoliko nedjelja.



Popadija Milka, supruga popa Nenada Obradovića o kojem bruji Srbija, kaže za "Telegraf.rs" da je njenom suprugu sve namješteno.



Ona ističe da bi voljela da im na vrata dođe osoba koja je to napisala o njenom mužu.



"Nemam šta da kažem. Velika sramota je urađena. Neka ta osoba koja je to uradila dođe njemu na oči, da sa njim razgovara", priča popadija Milka vidno potresena, prenosi "Telegraf.rs".



Ona kaže da je njen suprug zbog svega u krevetu.



"Eno ga leži. Sve ovo ga je pogodilo. Sve nas. Pretužno. Hvala vam", rekla je Milka i zatvorila vrata.





(24sata.info)