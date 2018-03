Kada je prošle godine osuđeni ratni zločinac Slobodan Praljak u haškoj sudnici pred kamerama izvršio samoubojstvo popivši otrov, javna televizija HRT nije danima prestajala slaviti ga kao najvećeg nacionalnog heroja.

Foto: 24sata.info

Osim skandalozno neobjektivnog izvještavanja u kojem su se ponavljale standardne teze ekstremne desnice, HRT je kao jedinstven primjer javne televizije u svijetu u čast jednog osuđenog ratnog zločinca dva dana u prime time terminu puštao Praljkove filmove, tako mu dodatno odajući počast.



U terminu od 21 sat emitirani su Praljkovi dokumentarni filmovi i njegov jedini igrani film "Povratak Katarine Kožul", koji su ujedno i podsjetili zašto dotični nije ostvario zapaženiju redateljsku karijeru pa je afirmaciju potražio u ratu, u kojem je praktički preko noći proglašen generalom.





Emitiranje epizode dokumentarnog serijala u 23.27





General Petar Stipetić, koji je za svoj čin imao i potrebno obrazovanje i iskustvo, jučer je umro u Zagrebu. Čini se pomalo blasfemičnim naglasiti da nije bio osuđeni ratni zločinac, s obzirom na to kako je vodio svoje vojnike i koliko mu je značila Ženevska konvencija. Stipetić je bio jedan od rijetkih hrvatskih generala za kojim se nisu vukli nikakvi repovi ni iz Domovinskog rata, niti je bio uključen u bilo kakve privatizacijske pljačke i ratno profiterstvo, što za aktualno vodstvo HRT-a znači da nije zaslužio jednak tretman kao ratni zločinac Praljak.



Za Stipetića nije dva dana oslobođen termin u prime timeu javne televizije, nego mu je povodom smrti dodijeljen tzv. porno termin. U 23.27 emitirana je epizoda dokumentarnog serijala “Godina Oluje” u kojoj govori i Stipetić i to je bilo to. Nije bilo cjelodnevnog programa uživo, nisu u goste dovođeni ljudi koji će detaljnije govoriti o Stipetiću, a sve to je učinjeno kada je HRT slavio ratnog zločinca Praljka.



Koliko god bilo skandalozno, toliko nije iznenađujuće, s obzirom na to da je sabor pod vodstvom HDZ-a za zločinca Praljka održao minutu šutnje, dok je Stipetiću povodom njegove smrti to odavanje poštovanja ostalo uskraćeno. A vodstvo HRT-a sigurno neće ići protiv signala koje šalje HDZ, koji je tako poručio da ratni zločinac Praljak zaslužuje više prostora na javnoj televiziji od časnog generala Petra Stipetića.







(Index/SB)