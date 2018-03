Naglo topljenje snijega i kiša uzrokovali su bujanje rijeka Kupe i Une, a u Hrvatskoj Kostajnici je otvoreno klizište tla koje je potpuno uništilo sedam kuća. Oštetilo je još šest porodičnih kuća te određeni broj privrednih objekata iz kojih su neki od stanara istrčali u zadnji tren.

Foto: AA

Rijeka Una je toliko nabujala da je poplavljena jedna čitava ulica u centru Hrvatske Kostajnice, a na mostu kojim se prelazi prema susjednoj Bosni i Hercegovini vidi se da je vodostaj na kritično visokom nivou.



Cesta koja prolazi kroz centar ovog hrvatskog pograničnog grada zaštićena je tzv. vodenim barijerama, cijevima napunjenim vodom koje su položene uz ivicu ceste prema Uni.



Devet objekata, od kojih je sedam porodičnih kuća, nestali su juče u svega nekoliko trenutaka kada se pokrenulo klizište na predjelu Stari Put, prekoputa mjesnog groblja.



Danas ovo klizište na Starom Putu, kojega je juče posjetio i predsjednik Hrvatske vlade Andrej Plenković, osigurava hrvatska policija koja ne dozvoljava pristup do porušenih objekata zbog još uvijek postojeće opasnosti od klizanja dijela brda na kojem je vidljivo mjesto odrona.



Predstavnika Oružanih snaga republike Hrvatske (OSRH-a) u pratnji predstavnika Hrvatskog crvenog križa (HCK) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) te predstavnici grada Hrvatske Kostajnice obišli su danas godine stanovnike ovog mjesta koji su evakuisani iz svojih kuća srušenih uslijed klizišta iznad Starog puta, nedaleko od tvornice Pounja.



U pomoć u obrani od poplave u Hrvatskoj Kostajnici aktivno su uključene sve sastavnice Domovinske sigurnosti, Hrvatska vojska pomoći će u sanaciji terena, a unesrećenim ljudima u Hrvatskoj Kostajnici pomaže i Crveni križ, koji je uputio apel za finansijsku pomoć i podijelio jednokratnu pomoć porodicama u vrijednosti 1.000 kuna (oko 130 evra).



Katarina Zorić, portparolka Hrvatskog crvenog križa (HCK-a) koje se nalazi kod klizišta na Starom Putu, istakla je kako su volonteri i radnici HCK-a odmah priskočili u pomoć stanovnicima kuća srušenih na klizištu u Hrvatskoj Kostajnici i to na način da su dio njih prevezli u hotel, dok ih je dio ostao smješten kod rodbine i prijatelja.



„Naši timovi za pružanje psihosocijalne pomoći su shvatili da su ljudi u velikom šoku, što je očekivano i razumljivo s obzirom na to što im se dogodilo. Vidjeli smo da su neki jako brzo bježali iz kuća i da sa sobom nisu ponijeli neke osnovne stvari, između ostaloga i novac pa smo ima danas odlučili isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od tisuću kuna“, kazala je Zorićeva.



Dostavljeni su im i ruksaci za krizne situacije i gumene čizme s obzirom da vode još ima, a HCK će ovim ljudima pomoću u pružanju ljekarske njege te pri dobivanju novih ličnih dokumenata.



Zorić kaže kako su radnici HCK-a iz razgovora sa stanovnicima ovih porušenih kuća saznali da su pri klizištu osjetili da im se tlo doslovno počelo počelo micati pod nogama i da im pucaju zidovi.



„Shvatili su da im nešto nije u redu i onda su nabrzinu izletjeli iz kuća i nasreću nije bilo stradalih jer su brzo reagirali. Posebno je teško što su to uglavnom stariji ljudi, ljudi kojima je čitav život uložen u te kuće“, kazala je Zorić.



Stanje Une u Hrvatskoj Kostajnici danas stagnira, a postoji još nekoliko odsječenih sela kojima čamcima u pomoć pristižu radnici HCK-a sa humanitarnom pomoći.



Trenutno je u porastu vodostaj rijeke Kupe, na području opštine Lekenik, a HCK je angažovan oko Gospića na području Ličko-senjske županije.



Pripadnici Oružanih snaga (OSRH-a) su i dalje angažovani na aktivnostima u obrani od poplava te je trenutno na području Letovanića u Sisačko-moslavačkoj županiji angažovano 73 pripadnika Hrvatske kopnene vojske s pet motornih vozila.





(AA)